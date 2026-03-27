La JOSCAN celebra hasta el día 5 su 'Encuentro de Primavera' que cerrará con dos conciertos en Comillas y Oviedo

Presentación del 'Encuentro de Primavera' de la JOSCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN) celebra desde este viernes y hasta el domingo 5 de abril su tradicional 'Encuentro de Primavera' en el Centro de Programas Educativos de Viérnoles. Concluirá con sendos conciertos en la iglesia del seminario mayor de Comillas y en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, su primera experiencia fuera de la comunidad autónoma.

Bajo la dirección artística y musical de Olivier Díaz, uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos del panorama actual, los recitales contarán con la participación del pianista Juan Luis Pérez Floristán.

Asimismo, tendrán la coordinación del profesor de percusión del Conservatorio Jesús de Monasterio Jesús Lorenzo Peña, y del profesor de clarinete del Conservatorio de Torrelavega Fernando Ñiguez.

Este año la JOSCAN cuenta con el mayor número de instrumentistas de su historia, un total de 70.

El evento ha sido presentado este viernes por el consejero de Educación, Sergio Silva, junto a la asesora de la Unidad Técnica de Educación Permanente, Almudena Pérez, y el propio Olivier Díaz.

Silva ha hecho hincapié en la importancia de esta iniciativa, consolidada como el "principal" proyecto educativo artístico-musical de Cantabria y que constituye una estructura pedagógica que permite al alumnado de enseñanzas superiores de música "vivir experiencias profesionalizadoras en el seno de una orquesta".

Ha asegurado que este proyecto constituye "uno de los pilares de nuestras enseñanzas artísticas", al que se unen otras líneas de acción como los proyectos RETA; la nueva oferta educativa en conservatorios; la Escuela de Arte o la Feria de enseñanzas artísticas, que se volverá a celebrar este mes de abril, ha recalcado.

Además, el consejero ha anunciado que, a corto y medio plazo, se contará con dos nuevos decretos de enseñanzas musicales elementales y profesionales, encaminados al diseño de itinerarios profesionalizadores "pioneros en España" y que girarán en torno al folklore cántabro, más en concreto al rabel.

Asimismo, ha destacado que, en este nuevo periodo 2025-2027, la JOSCAN cuenta con una normativa de bases reguladoras para su organización, funcionamiento y procesos de selección, con 152 solicitudes de las diferentes especialidades, además de las 48 del proceso extraordinario.

Esta regulación ha traído como novedades el establecimiento de dos procesos de selección para las especialidades instrumentales, y la incorporación de una nueva especialidad a través de la dirección de orquesta.

ENCUENTROS

Mediante los encuentros, los jóvenes músicos simultanean clases con especialistas, ensayos y tiempo libre. La experiencia, a partir de un aprendizaje colaborativo, mejora sus niveles musicales y les permite intercambiar experiencias.

En concreto, la JOSCAN plantea dos encuentros durante los periodos no lectivos de primavera y verano donde sus componentes pueden trabajar con profesores de prestigio internacional y adquirir experiencia en el ámbito orquestal y de la música de cámara.

Al final de cada encuentro, la JOSCAN planifica una serie de conciertos como muestra del trabajo realizado por los profesores invitados y el director musical.

Todo el trabajo de este encuentro se verá reflejado en un concierto el sábado 4 de abril, a las 13.00 horas, en la iglesia del Seminario Mayor de Comillas. Y el broche se pondrá con el segundo recital que se celebrará el domingo 5, a las 18.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La entrada a ambos conciertos es libre hasta completar aforo.

Tras esta primera toma de contacto de la temporada la JOSCAN celebrará su 'Encuentro de Verano', del 23 de junio al 2 de julio, con otros dos conciertos: el 1 de julio en la iglesia Santa María de Laredo y el 2 de julio en el Palacio de Festivales.

PROGRAMA

El repertorio elegido para el 'Encuentro de Primavera' es el concierto para piano y orquesta Nº 2, opus 18 de Rachmaninov y la sinfonía Nº 9, opus 95 'Del nuevo mundo' de A. Dvorak, para finalizar con la 'Fanfarria para el hombre común' de A. Copland.

Oliver Díaz ha destacado del repertorio la posibilidad de abordar la obra de Dvorak, "piedra angular del Romanticismo", como una oportunidad de abrir la orquesta a otras especialidades como son la tuba o la percusión.

De igual modo, ha puesto en valor el concierto Nº 2 de Rachmaninov, un autor con el que "es muy fácil" se identifiquen los jóvenes "por su capacidad para ponerse en pie tras un fracaso".

Para finalizar la partitura de Copland, 'Fanfarria para el hombre común', rinde homenaje a la figura del ciudadano corriente, mediante una "potente llamada de metales y percusión cargada de simbolismo y solemnidad", ha señalado.

La JOSCAN se nutre, principalmente, de alumnado de los conservatorios Jesús de Monasterio y el Conservatorio de Torrelavega, de entre 14 y 26 años.

Este año alcanza los 70 instrumentos, que están en los últimos cursos de estudios musicales o han iniciado estudios superiores en otras comunidades.