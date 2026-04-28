Un millar de estudiantes cántabros participan en la VI Feria de Enseñanzas Artísticas

Silva visita la Feria de Enseñanzas Artísticas. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de alumnos, desde Primaria hasta Bachillerato y grados superiores de Formación Profesional, participan en los 33 talleres de la VI Feria de Enseñanzas Artísticas de Cantabria, que se celebra este martes y miércoles en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander para potenciar el conocimiento de la oferta formativa en estas enseñanzas.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha visitado hoy la feria y ha destacado la "potencialidad" de estos estudios así como la capacidad de esta iniciativa para convertirse, año tras año, en un punto de encuentro para atraer vocaciones artísticas entre los jóvenes y donde poder descubrir parte de su futuro profesional y académico.

Ha sido organizada en colaboración con los centros educativos ESAC Roberto Orallo, FOTOAC CC Ángeles Custodios, los conservatorios Jesús de Monasterio, Ataulfo Argenta y el de Torrelavega; los centros de danza Belín Cabrillo y Alexmar; y la Escuela de Negocios, Comunicación y Diseño (CESINE), e incluye talleres prácticos de artes plásticas y diseño, joyería, fotografía, música y danza, entre otras disciplinas, que se desarrollarán de 9.00 a 14.00 horas ambos días.

También ofrece actuaciones musicales y de danza, que incluyen una representación del musical 'Sonrisas y lágrimas' del Conservatorio de Torrelavega o representaciones de varias disciplinas de danza de los alumnos de las escuelas Belín Cabrillo y Alexmar.

El programa está conformado por una jornada de carácter técnico, dirigida a alumnado con mayor nivel de conocimiento y destreza prevista este martes, para satisfacer "una demanda de los centros ya desde hace varios años".

Sus destinatarios son alumnado del Bachillerato de Artes del IES Bernardino Escalante (Laredo), IES Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega), IES Santa Clara (Santander) y el IES Torres Quevedo (Santander), así como de las familias profesionales de Artes Gráficas (IES La Albericia) y Textil, Confección y Piel (IES Foramontanos); mientras que las actividades del miércoles se destinarán a mostrar la oferta educativa de artes de forma generalista al alumnado de centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Educación Especial.

Ambos días el alumnado de Primaria podrá participar en talleres de música y danza. Además, la iniciativa incluye stands informativos de los distintos centros educativos, charlas y está abierta, también, a público en general y familias interesados en informarse sobre este tipo de estudios.

Este año el centro invitado es el CEPO Bajo Deva, tomando el relevo al IES Villajunco, que fue el centro invitado la edición pasada presentado su oferta en enseñanzas deportivas.

El CEPO Bajo Deva imparte ciclos de FP de Grado Superior de Educación infantil e integración social, además de educación para personas adultas.

Además, impartirá el taller CEPOARTE, dirigido a alumnado de Primaria y Educación Especial, con el objeto de fomentar la creatividad y la expresión artística mediante actividades dinámicas adaptadas a este tipo de alumnado.

Cantabria cuenta con enseñanzas elementales y profesionales de música y danza; enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño (fotografía, ilustración y joyería) y enseñanzas artísticas superiores de diseño, que incluyen diseño gráfico, de interiores y de moda.