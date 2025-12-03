El patio cubierto del IES Santa Clara estará concluido en marzo de 2026

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, visita las obras del IES Santa Clara - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ejecución de un patio cubierto en el IES Santa Clara avanzan a "buen ritmo" y podrían estar concluidas para el mes de marzo de 2026, según ha asegurado el consejero de Educación, Formación Profesional Universidades, Sergio Silva, que ha visitado este centro educativo para inspeccionar la evolución de estos trabajos.

La Consejería de Educación va invertir cerca de medio millón de euros en dotar al IES Santa Clara, en Santander, de un patio cubierto para la práctica deportiva que sustituya al actual pabellón.

Una reivindicación del centro, desde "hace dos décadas", que vendrá a sustituir al antiguo pabellón anexado a la edificación contigua al instituto y que, según el consejero, "no se correspondía con las necesidades y características de un centro con la solera que tiene el IES Santa Clara".

Por este motivo, el nuevo proyecto contempla la ejecución de una infraestructura "singular" con una renovación del patio exterior que incluye la cubrición parcial del patio, con cuatro columnas metálicas que representan árboles, una pequeña pista deportiva anexa y una zona verde entre ambas que las separa, complementado con un solado de caliza.

Un espacio, ha afirmado Silva, acorde al "carácter artístico" que define al instituto, cuyo buque insignia es su Bachillerato de Artes, y que ha acogido alumnos que se han convertido en figuras destacadas en el ámbito de las artes y las letras de Cantabria.

Junto a Silva han estado presentes el director del IES, Ángel Merodio y la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, así como el equipo técnico de TAMISA, empresa adjudicataria de este proyecto, ha informado el Gobierno.

Las obras, que dieron comienzo a finales del mes de junio y se prolongarán hasta la primavera, van a resolver una de las más antiguas reclamaciones de la comunidad educativa de este centro. La extensión de la nueva cubierta en el patio sobre 400 metros cuadrados y el derribo del pabellón deportivo del IES Santa Clara se ha adjudicado por 497.310 euros a la empresa Técnicos Asociados Minero Industriales, S.A (Tamisa).

Consiste en un elemento trapezoidal separado del edificio principal, que es un inmueble protegido, y se completará con la urbanización del espacio exterior.

Esta infraestructura sustituirá al actual gimnasio que ha quedado obsoleto y permitirá mejorar la relación entre el edificio principal y este espacio que se encuentra adosado a la pared y a los edificios colindantes, en el lado sur, y que registraba carencias estructurales, filtraciones de agua, aislamiento térmico y una obsolescencia generalizada.

El IES Santa Clara es el más antiguo de la Comunidad Autónoma y cuenta con cerca de 1.500 alumnos y 130 profesores.