Publicada la convocatoria de estancias formativas del curso 2025-2026 para el profesorado de FP

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden por la que se convoca la realización de estancias formativas en empresas, instituciones, centros de Formación Profesional y Centros de Excelencia, dirigidas al profesorado de Ciclos Formativos en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma.

Estas estancias, que se desarrollarán entre el 31 de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, tienen como objetivo principal reforzar la conexión entre el entorno educativo y el mundo profesional, promoviendo la actualización técnica y metodológica del profesorado, ha explicado el Gobierno en un comunicado.

La convocatoria contempla tres modalidades de estancias formativas. La A incluye estancias en empresas e instituciones del entorno productivo y este curso se ha ampliado sustancialmente el listado de empresas colaboradoras, lo que permite una mayor diversidad de sectores y perfiles profesionales disponibles para el profesorado.

Por lo que respecta a la modalidad B, se trata de las estancias formativas en empresas o instituciones ubicadas en Cantabria, o excepcionalmente en provincias limítrofes, propuestas por el profesorado. Estas estancias tienen como finalidad promover la actualización profesional y el contacto directo con el entorno productivo vinculado a la especialidad docente para fortalecer la conexión entre la formación académica y la realidad laboral.

El tercer tipo de estancias, la modalidad C, introducida en el curso anterior y actualmente consolidada, contempla estancias en centros de Formación Profesional y Centros de Excelencia.

Asimismo, se ha ampliado la duración de dichas estancias, que podrán tener entre 20 y 40 horas, lo que facilita una mayor inmersión en las prácticas educativas y un aprovechamiento más profundo de la experiencia formativa, ha indicado el Ejecutivo.

El plazo de solicitud de las tres modalidades es entre el 6 y 17 de octubre y se abrirá otro entre el 6 y el 26 de febrero de 2026, especialmente pensado para facilitar la participación docente durante el periodo en que el alumnado se encuentra realizando la formación en empresa u organismo equiparado.

Podrá participar el profesorado que imparta docencia durante el curso 2025-2026 en alguna de las ofertas de Ciclos Formativos de Formación Profesional en centros públicos de Cantabria.

Además de a todo el profesorado implicado, desde la Unidad Técnica de Formación Profesional se anima especialmente al que imparte cursos de especialización, dado que estas estancias formativas permiten actualizar y profundizar en conocimientos técnicos y prácticos en sectores punteros y de alta especialización, con el fin de mejorar la calidad de la formación que se ofrece en los centros educativos.

Además, se alienta la participación del profesorado de Programas Específicos de Formación Profesional Básica, especialmente en la modalidad C, para conocer proyectos innovadores y participar en iniciativas como los programas Erasmus+.

Para más información sobre la convocatoria y el proceso de solicitud, se recomienda consultar el BOC de este viernes y los canales oficiales de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, así como la web www.educantabria.es