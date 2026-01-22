La rectora destaca los avances en su primer año de mandato hacia una UC "más participativa y abierta"

Celebración de Santo Tomás de Aquino en la UC - GOBIERNO

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, ha destacado los avances logrados en su primer año de mandato, que se ha centrado en construir una universidad "más participativa, más abierta y más conectada con la sociedad".

Precisamente, ha indicado que este espíritu ha marcado dos procesos "clave" de este periodo: la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Cantabria 2026-2030 recién aprobado y el proceso de redacción de los nuevos Estatutos, "que verá la luz próximamente".

Así lo ha dicho este jueves durante en el acto conmemorativo de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, celebrado en el Paraninfo de la UC y en el que se han entregado los premios extraordinarios de Fin de Carrera y de Doctorado, los premios literarios del Consejo Social, y las Medallas de Plata de la Universidad, concedidas a Sofía Juaristi y a Julio Manuel de Luis, a título póstumo.

La celebración ha contado con la presencia de autoridades como el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el consejero de Universidades, Sergio Silva; diputados o el nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ángel Pelayo --precisamente, éste ha sido su primer acto oficial desde su nombramiento--.

En su discurso, la rectora ha remarcado que su equipo se presentó a gobernar la UC "con un programa claro y ambicioso, y hoy podemos decir que ya estamos avanzando en su cumplimiento".

Así, ha citado avances en el impulso de nuevas titulaciones, en la simplificación administrativa, en la aprobación de una nueva normativa de contratos para el personal investigador -orientada a facilitar y fortalecer su labor- o en el diálogo con el tejido empresarial, las instituciones y los agentes sociales, que se ha "intensificado", "convencidos de que la universidad pública debe ser un motor activo del desarrollo económico, social y cultural de Cantabria".

López también ha enumerado objetivos en los que se tiene el foco, como el refuerzo de la conexión entre formación universitaria y entorno profesional o la formación a lo largo de la vida

La rectora ha destacado que la conmemoración de Santo Tomás de Aquino simboliza la "unión entre razón, conocimiento y compromiso con la verdad", valores que, ha subrayado, "siguen siendo el fundamento de la universidad como espacio de pensamiento crítico, formación integral y servicio a la sociedad".

Máxime en un contexto global "marcado por la incertidumbre, por profundas transformaciones del orden internacional, por conflictos armados, tragedias humanitarias y una creciente polarización social y política". "Frente a este escenario, la universidad representa justamente lo contrario: un espacio para la libertad de pensamiento, el rigor intelectual y el diálogo informado", ha señalado.

"DE LA MANO" DEL GOBIERNO

Antes de la rectora ha intervenido el consejero del área, que ha subrayado el "compromiso" del Gobierno de Cantabria con la universidad pública como "pilar fundamental" de la igualdad de oportunidades y desarrollo del talento, y ha asegurado que la institución académica cántabra es una "apuesta estratégica" del Ejecutivo.

Por ello, seguirán "trabajando de la mano, como hasta ahora", para desarrollar planes de futuro conjunto y garantizar su estabilidad financiera y presupuestaria.

Durante su intervención, Silva ha aprovechado para felicitar públicamente a la rectora por su primer año de gestión, lleno de "intenso trabajo, cambios, avances importantes", así como una "apuesta clara por la labor docente e investigadora".

Y ha calificado a la UC como "una universidad moderna, abierta, inclusiva y comprometida con los grandes retos de nuestro tiempo", como son la sostenibilidad, digitalización, captación y retención de talento, así como el fortalecimiento del vínculo esencial entre universidad y sociedad, ha añadido el titular de Educación.

"Todo esto son hoy señas de identidad de una institución esencial en el presente y futuro de Cantabria, ya que, a lo largo de su trayectoria, la UC ha demostrado una firme vocación de servicio público, contribuyendo al progreso científico, social y económico de nuestra región y del conjunto del país", ha sentenciado Silva.

Tras las intervenciones institucionales y la entrega de galardones, la Camerata Coral de la UC, bajo la dirección de Raúl Suárez, ha interpretado, entre otras obras, el himno de la Universidad de Cantabria, de Miguel Ángel Samperio, y Renaces tú, de Aturo Dúo Vital.