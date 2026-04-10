El sello 'empresa FP Dual' servirá como mérito para conceder ayudas a las que fomenten el empleo en estos alumnos

El consejero de Educación, Sergio Silva, firma un convenio con los Grupos de Acción Local para impulsar la FP - GOBIERNO

POLANCO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y los Grupos de Acción Local (GAL) de Cantabria han suscrito un convenio de colaboración para promover e impulsar la FP que, por primera vez, recoge la aplicación del sello 'empresa FP Dual' como mérito para la concesión de subvenciones a aquellas industrias y corporaciones que potencien la empleabilidad en estos perfiles profesionales.

El acuerdo entre la Consejería y los GAL promoverá la realización de prácticas formativas del alumnado matriculado en ciclos formativos, además de que contempla la coordinación con estas instituciones para la optimización de los recursos, instalaciones, equipos y dotaciones al servicio de la Formación Profesional.

Tras la identificación de los perfiles profesionales y las necesidades de las cualificaciones, por parte de la Consejería se facilitará la participación de expertos profesionales de los Grupos de Acción Local, con visitas y charlas relacionadas con las actividades empresariales que permitan complementar y enriquecer la formación y orientación profesional del alumnado, su adaptación al mercado de trabajo y su capacidad de inserción laboral.

Además, el convenio persigue la organización de encuentros profesionales con los sectores de actividad afines con el objetivo de impulsar la investigación, la innovación y la cooperación, así como divulgar entre el tejido empresarial el programa de FP en su modalidad intensiva y la formación práctica del alumnado y facilitar la actualización y perfeccionamiento de los tutores, al tiempo que se fomentan las actividades de emprendimiento dirigidas al alumnado y profesorado.

Finalmente, y como aspectos complementarios también recoge la necesidad de favorecer y aportar personal especializado de los Grupos de Acción Local para adquirir conocimiento especializado y colaborar en la organización de actividades educativas con visitas y charlas.

El consejero del ramo, Sergio Silva, ha rubricado el convenio esta mañana con los presidentes de la Asociación de Desarrollo Territorial Campoo Los Valles, Fernando Franco; el Grupo de Acción Local Liébana, Jesús María Cuevas; el Grupo de Acción Local Asón-Agüera- Trasmiera, Leoncio Carrascal; la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa, Francisco Javier Camino, y el Grupo de Acción Local Valles Pasiegos, Ángel Sáinz.

El acto se ha celebrado en la sede del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela (CRIEME) de Polanco, y ha contado también con la directora de FP y Educación Permanente, Cristina Montes.

En el evento, Silva ha defendido el papel de la Formación Profesional como impulso transformador de la economía del país y de las empresas. De hecho, ha destacado que Cantabria oferta prácticamente 20.000 plazas de FP y cuenta con 15.000 estudiantes repartidos en 150 títulos correspondientes a 24 familias, por lo que "cuántas más entidades publicas y privadas participen del ecosistema de la FP, más probabilidades de formar mayor diversidad de perfiles".

Con la colaboración con los Grupos de Acción Local se suma a esta iniciativa el ámbito local, representado por la unión de varios ayuntamientos, pensando en fijar población en el medio rural, potenciar su patrimonio cultural o el turismo, entre otros aspectos.

Además, Silva ha destacado que Santander acogerá dentro de unas semanas un congreso nacional de FP en el que van a participar en torno a 1.200 o 1.500 equipos directivos de centros educativos de toda España. "Vamos a ser el epicentro durante tres días de la FP en España", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que allí expondrá las principales líneas de acción de este convenio, como ejemplo de colaboración con el ámbito local.

Los representantes de los Grupos de Acción Local, por su parte, han asegurado que esta cooperación es un medio para que la FP llegue a municipios con arraigo en el medio rural, por donde pasan promotores y pequeñas y medianas empresas que pueden constituir "una puerta de entrada y una toma de contacto" para estudiantes de este tipo de enseñanzas.