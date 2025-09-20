Silva apuesta por concienciar sobre la dislexia "no como una barrera, sino como un reto en el acceso al conocimiento"

Autoridades en la Jornada de Dislexia de Cantabria celebrada en Astillero - GOBIERNO DE CANTABRIA

En la segunda Jornada de Dislexia de Cantabria que se celebra en Astillero

ASTILLERO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha resaltado la necesidad de concienciar sobre la dislexia para entender esta dificultad en el aprendizaje "no como barrera al talento, sino como un reto en el acceso al conocimiento".

Así lo ha señalado este sábado en la inauguración de la segunda Jornada de Dislexia de Cantabria, organizada por la Asociación Dislexia Cantabria (ASDICAN), donde ha apuntado que afecta a entre un 5 y un 10 por ciento de la población y, por tanto, "no hablamos de un fenómeno aislado, sino de una realidad cotidiana", y que en cada aula de la comunidad se registra entre uno y dos alumnos.

"Quienes convivimos con la dislexia-docentes, familias, especialistas y, sobre todo, las propias personas con dislexia, sabemos que detrás de cada dificultad de lectura o escritura hay una mente creativa, intuitiva, con enormes capacidades que muchas veces pasan desapercibidas", ha dicho el consejero.

A ello ha añadido que "nuestro deber, como comunidad educativa y social, es que esas capacidades no se pierdan por falta de apoyo, por diagnósticos tardíos o por prejuicios". Por eso, ha apelado a la importancia de formarse, aunque en muchas ocasiones la "tarea educativa sea compleja", ha precisado.

Para colaborar en esta labor, desde el Ejecutivo cántabro han incidido en que se ha apostado por la formación del profesorado como una de las líneas estratégicas de acción del departamento educativo.

Además, la hoja de ruta marcada por el plan estratégico 'Cantabria.es Inclusión' aboga por la idea de que, "sólo un sistema educativo es equitativo, si a su vez es inclusivo", y para apuntalar este pensamiento se han destinado "más recursos que nunca" a favorecer la inclusión, con más de 1.000 profesionales para atender a 14.000 alumnos, un 20% más en dos años, y con un esfuerzo presupuestario superior a los 60 millones de euros cada año, ha recalcado el Ejecutivo en nota de prensa.

A pesar de ello, como Administración, el titular de Educación, ha reconocido que es necesaria una mayor formación específica para el profesorado en todas las etapas educativas, la mejora de protocolos de detección, más recursos accesibles y adaptados y la colaboración activa de las familias, que son el "primer pilar del acompañamiento".

En este sentido, ha puesto en valor el reciente convenio suscrito con ASDICAN al objeto de reconocer en la carrera profesional las actividades de formación del profesorado desarrolladas por esta institución.

Silva ha concluido reconociendo la labor de este congreso como una oportunidad para "unir fuerzas", luchando por una sociedad inclusiva. "Cada persona puede alcanzar sus metas si cuenta con los recursos adecuados", ha afirmado.

Ha agradecido expresamente su colaboración al alcalde, Javier Fernández Soberón, y ha felicitado a Carmen Vayas, presidenta de ASDICAN, y a Sara Gamero, presidenta de la Federación Española de Dislexia, por "su importante labor en este ámbito y por la organización de una jornada de este nivel".

CONTENIDO DE LA JORNADA

Organizada por la Asociación de Dislexia de Cantabria (ASDICAN), miembro de la Federación Española de Dislexia (FEDIS), la jornada ofrece este sábado, en la sala Bretón de El Astillero, ponencias de referencia y espacios para el intercambio de experiencias y recursos prácticos sobre la dislexia a familias, profesorado y profesionales.

La mañana ha puesto el foco en la detección temprana y la respuesta educativa con la conferencia 'Dificultades Específicas de Aprendizaje: concepto, detección y respuesta educativa', a cargo de José Luis Ramos, de la Universidad de Extremadura.

También se abordará el impacto personal de estas dificultades con 'Cuando aprender duele', en una charla impartida por Araceli Salas (DISFAM/FEDIS), y se presentarán propuestas concretas de 'Adaptaciones en el aula' de la mano de Belén López y María Jesús Moreta (DISFAM).

Por la tarde se analizarán metodologías para una 'Clase de inglés inclusiva y accesible' con Erica di Francesco, y se analizarán las etapas del desarrollo lector y su relación con la dislexia con María Domingo Trueba.

La jornada se completará con una mesa redonda y el cuento 'Hugo tiene dislexia', orientado a la sensibilización familiar.

El profesorado que asista presencialmente obtendrá un crédito de formación, reforzando el carácter práctico y aplicado de las sesiones, ha concluido el Ejecutivo.