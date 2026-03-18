Silva recibe a los ganadores cántabros de las Spainskills 2026, la edición con mejor resultado autonómico

El Consejero De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Sergio Silva, Asiste A La Entrega De Medallas De Excelencia A Los Ganadores De La Última Edición De Las Spain Skills. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC) ha acogido este miércoles la recepción a los alumnos de la región mejor clasificados en la competición nacional de Formación Profesional Spainskills 2026, una edición en las que la comunidad ha obtenido los mejores resultados de su historia en el campeonato: un oro, una plata y tres cuartos puestos.

El oro cántabro en esta competición, celebrada del 24 al 28 de febrero en el recinto ferial IFEMA de Madrid y que congregó a 554 alumnos de FP de toda España, fue logrado en la modalidad de Fontanería y Calefacción por parte de Gonzalo Gallo, alumno del instituto Las Estelas de Cantabria de Los Corrales de Buelna; mientras que la plata se consiguió en la de Ebanistería por parte de Nicolás Álvarez, del IES Ricardo Bernardo de Solares.

Los tres alumnos que quedaron en cuarto puesto fueron Aimar Alonso, del CIFP Nº1 de Peñacastillo, en la modalidad de Electrónica; Rodrigo Cabo, estudiante de Recepción Hotelera del IES Peñacastillo, y Santiago Federico Montenegro, en Cloud Computing representando al IES Agusto González Linares.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha sido, junto a la directora de FP y Educación Permanente, Cristina Montes, el encargado de recibir a estos alumnos.

Han recibido un reconocimiento por parte de la Consejería de Educación con la concesión de un diploma y medallas de excelencia.

Durante el acto, Silva ha puesto en valor el trabajo de la delegación cántabra, así como "la sensación de equipo y el respeto entre competidores" mostrada durante todo el certamen. "Con vuestra participación contribuís a visibilizar la FP de Cantabria", ha resaltado el consejero, que también ha remarcado la imagen que ha transmitido el equipo cántabro "algo tan importante como los propios resultados obtenidos".

Para Silva, estos resultados son el fruto de una "intensa" colaboración entre alumnado, profesorado y centros educativos, que viene a avalar el "nivel de nuestra FP".

El consejero ha destacado la "ilusión" de los participantes en la competición y el "compañerismo" entre todos los integrantes de la delegación cántabra, y con el resto de las representaciones autonómicas.

El Gobierno de Cantabria ha indicado que, con esta participación, "Cantabria reafirma su apuesta por una Formación Profesional moderna, innovadora y conectada a los retos de futuro".

DELEGACIÓN CÁNTABRA EN LA EDICIÓN DE 2026

En las Spainskills 2026 participaron 31 estudiantes cántabros de FP procedentes de 17 centros educativos que, en esta ocasión, compitieron en 29 especialidades.

Junto a ellos, viajaron tutores y jefes de equipo, lo que hizo que en total la delegación cántabra estuvo integrada por 62 personas.

Las 'Spainskills', organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se celebran cada dos años y constituyen el punto de encuentro para estudiantes y profesorados ganadores en las diferentes fases autonómicas, así como para empresas de ámbito nacional e internacional y administraciones educativas.

Para seleccionar a los representantes de Cantabria en la competición nacional 'Spainskills' la Consejería de Educación y Formación Profesional organiza, con carácter bianual, la competición 'Cantabriaskills', en la que alumnos de nuestros Ciclos Formativos compiten en especialidades relacionadas con los ciclos que cursan.

La competición continúa con la próxima participación de Gonzalo Gallo, que representará a España en los campeonatos mundiales WorldSkills que se celebrarán en Shanghai, del 22 al 28 de septiembre de 2026, así como en el campeonato Euroskills que tendrá lugar en Dusseldorf en 2027.