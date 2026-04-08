Un total de 24 centros participan en las II Olimpiadas DEVAS para promocionar la práctica deportiva

II Olimpiadas DEVAS. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 centros educativos de la región y cerca de un millar de alumnos de 2º de Bachillerato participan en las II Olimpiadas DEVAS dirigidas a promover la práctica de la actividad física y deportiva.

Esta iniciativa, enmarcada dentro las actividades de la asignatura optativa 'Desarrollo de Estilo de Vida Activo y Saludable' (DEVAS), celebra el deporte como un espacio de encuentro, cooperación y aprendizaje compartido, donde se promociona la actividad deportiva como base de un estilo de vida activo y saludable que potencia valores como el respeto o el compañerismo a través de la práctica deportiva.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha visitado este miércoles al alumnado participante en la segunda de sus tres jornadas en las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes de Santander, donde ha hecho hincapié en la apuesta de su departamento por la salud como línea estratégica de acción.

Para Silva, esta iniciativa es una muestra más de la importancia del fomento de la cultura del deporte, la convivencia entre escolares y todos los valores inherentes al deporte como son el compañerismo o el esfuerzo.

La asignatura 'Desarrollo de Estilo de Vida Activo y Saludable' es una novedad de esta legislatura dentro de la línea de acción impulsada por la Consejería de Educación que se centra en el fomento de la salud.

Se trata de una materia optativa en 2º de Bachillerato, un curso en el que no se imparte ya Educación Física, y que cuenta con cuatro horas lectivas a la semana.

MÁS DE 15.000 ALUMNOS CON SOBREPESO

Silva ha señalado que, según datos del Instituto Carlos III, en Cantabria hay más de 15.000 alumnos con sobrepeso y en torno a 6.000 afectados por obesidad, por lo que ha puesto el foco en la necesidad de apostar por inculcar estilos de vida saludables desde el ámbito educativo.

Para el coordinador de esta Olimpiada, Iván González, profesor de Educación Física del IES Muriedas, esta actividad trata de congregar a centros que imparten la asignatura DEVAS para impulsar una "competición sana" en un marco de convivencia.

González ha resaltado que este año se han incluido nuevos deportes, así como la creación de equipos mixtos.

Impulsada por la Consejería de Educación del Ejecutivo cántabro, a través de la Unidad Técnica de Calidad Educativa, este proyecto nace del entusiasmo del profesorado de Educación Física y alumnado del ciclo de FP de Técnico Superior en Enseñanzas y Animación Sociodeportiva (TSEAS) con el objetivo de ofrecer experiencias que potencian valores como el esfuerzo, la superación o la cooperación a lo largo de tres jornadas (7,8 y 9 abril), en las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes de Santander.

Alumnado TSEAS del IES Ricardo Bernardo, IES Valentín Turienzo y CC San Agustín se encarga de dinamizar las actividades deportivas que este año han girado en torno al voleibol, colpbol, pickelball, ultimate, béisbol y pala cántabra y que se han complementado con bailes dinamizados con monitores y desayunos saludables.

En la jornada de ayer han participado centros educativos de Torrelavega y la zona oriental de la región, mientras que hoy participan los de la periferia de Santander y Medio Cudeyo. Y mañana finalizarán las jornadas con la participación de centros educativos de Piélagos y Bezana, la zona de Sarón y Viérnoles y el sur de Cantabria.