Un total de 500 estudiantes participan en el 'Programa STEAM Cantabria' para reducir la brecha de género en educación

Los Consejeros De Educación, Sergio Silva, Y De Inclusión Social, Begoña Gómez Del Río, Inauguran La ‘IX Temporada Del Programa STEAM Cantabria’, Promovido Por La Asociación Mujer Y Talento. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 estudiantes y docentes de Secundaria, Bachillerato y enseñanzas universitarias procedentes de nueve centros educativos han participado en la novena edición del 'Programa STEAM Cantabria', de la Asociación Mujer y Talento, celebrado este miércoles en el Palacio de Festivales de Cantabria, y que han inaugurado el consejero de Educación, Sergio Silva, y la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria, tiene como objetivo principal fomentar las vocaciones STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) entre estudiantes de 3º y 4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional, además de promover la igualdad de género en dichas disciplinas donde la presencia femenina sigue siendo significativamente inferior a la de los hombres.

Silva ha destacado que 'STEAM Cantabria' es una "excelente oportunidad" para fomentar, impulsar y canalizar el talento joven hacia las disciplinas STEAM en un contexto de "rapidísimos avances tecnológicos", en el que "las innovaciones que hoy parecen sorprendentes, mañana serán parte de nuestra vida cotidiana".

Silva ha asegurado que en Cantabria "tenemos un potencial inmenso" y "estamos demostrando" la voluntad de seguir avanzando en estas áreas.

Ha alertado sobre la brecha de género que existe actualmente en las etapas educativas, donde "sigue habiendo estereotipos en la elección de los itinerarios formativos".

En este punto, ha indicado que solo 23 de las 91 rectoras en España son mujeres o que 4 de las presidencias de las 17 comunidades autónomas las ocupan mujeres.

También ha citado ejemplos inversos, ya que solo el 10% del empleo en el sector de la imagen y el bienestar son hombres y la mayoría del empleo de cuidado de las personas es desempeñado por mujeres.

Para revertir esta tendencia, el consejero ha explicado que es necesario "reforzar" el modelo coeducativo en los centros, incorporando la perspectiva de género en los currículos y en las prácticas metodológicas.

Ha recordado que su departamento ha puesto en marcha diversas herramientas y planes como la Unidad Técnica de Igualdad y Coeducación; programas formativos para docentes; el II Plan Bienal de Coeducación 2025-2027; o la iniciativa 'Mujeres con uniforme'.

"La escuela es, sin duda alguna, reflejo de la sociedad en la que vivimos y por ello debemos tener clara esa responsabilidad", ha subrayado Silva, para quien los centros educativos "son agentes socializadores donde se pueden superar prejuicios y eliminar estereotipos de género".

Por su parte, Gómez del Río ha animado a los estudiantes participantes a "aprovechar este día" y a dejarse inspirar por las experiencias de profesionales de distintos ámbitos STEAM.

Según ha explicado, uno de los grandes valores de esta iniciativa es la posibilidad de conocer de primera mano cómo se llega a ejercer profesiones tan variadas como investigadora, ingeniero, emprendedora, creativa, sanitaria o cualquier otra especialidad STEAM.

La consejera ha destacado el papel de la Asociación Mujer y Talento, que "lleva años trabajando para abrir puertas y ampliar horizontes", mostrando referentes que inspiran y conectando a los jóvenes con profesionales de primer nivel.

La consejera ha insistido en que el objetivo de esta jornada no es que los jóvenes definan ya su futuro, sino que puedan "descubrir, explorar y abrir nuevas ventanas a todo lo que podéis llegar a ser".

El acto ha concluido con la masterclass 'Enfermera, la esencia del cuidado' impartida por Carmen Sarabia, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria y coordinadora del Grupo de Investigación de Enfermería del IDIVAL; y la intervención de Carmen de la Iglesia, antigua alumna del programa.