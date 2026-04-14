La VI Feria de Enseñanzas Artísticas mostrará la oferta de Cantabria durante una jornada técnica y otra general - RAÚL LUCIO

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

La VI Feria de Enseñanzas Artísticas de Cantabria mostrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander la oferta de la región en estas materias durante una jornada técnica (28 de abril) y otra general (29 de abril).

Así lo ha presentado este martes el consejero de Educación, Sergio Silva, durante un acto celebrado en el Centro de Innovación de Tecnologías de la Educación de Cantabria (CITED), ubicado en Anero (Ribamontán al Mar).

La VI Feria de Enseñanzas Artísticas de Cantabria será un "escaparate" para dar a conocer las enseñanzas artísticas profesionales y superiores de la región, ha indicado Silva, que ha subrayado que este tipo de enseñanzas cuentan en Cantabria con cerca de 3.000 alumnos y contribuyen "de forma notable" al desarrollo humano y emocional.

También han participado en la presentación los directores generales de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes, y de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, José Luis Blanco.

LA FERIA

La VI Feria de Enseñanzas Artísticas de Cantabria incluye talleres prácticos de artes plásticas y diseño, música y danza para todos los asistentes, que se desarrollarán de 09.00 a 14.00 horas.

El programa está conformado por una jornada de carácter técnico, dirigida a alumnado con mayor nivel de conocimiento y destreza, prevista el día 28 de abril, en la que participarán alumnos del Bachillerato de Artes del IES Bernardino Escalante (Laredo); IES Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega); IES Santa Clara (Santander) e IES Torres Quevedo (Santander); así como de familias profesionales de Artes Gráficas (IES La Albericia) y Textil, Confección y Piel (IES Foramontanos).

Mientras tanto, el día 29 se mostrará la oferta de forma generalista a estudiantes de centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Educación Especial.

Ambos días el alumnado de Primaria podrá participar en talleres de música y danza.

El centro invitado este año será el CEPO Bajo Deva, que toma el relevo al IES Villajunco, que la edición pasada presentó su oferta en enseñanzas deportivas.

El CEPO Bajo Deva imparte ciclos de FP de Grado Superior de Educación infantil e integración social, además de educación para adultos.

Ofrecerá el taller CEPOARTE, dirigido a estudiantes de Primaria y Educación Especial, cuyo objetivo es fomentar la creatividad y la expresión artística mediante actividades dinámicas adaptadas a ellos.

La feria es organizada en colaboración con los centros educativos ESAC Roberto Orallo; FOTOAC CC Ángeles Custodios; los conservatorios Jesús de Monasterio y Ataulfo Argenta (ambos de Santander), y el de Torrelavega; los centros de danza Belín Cabrillo y Alexmar; y la Escuela de Negocios, Comunicación y Diseño (CESINE).

CESIÓN DE PIANOS

Durante la presentación, la Consejería ha entregado dos pianos de altas prestaciones tecnológicas al Conservatorio Profesional de Música Jesús de Monasterio (Santander) y al Conservatorio de Torrelavega.

Se trata de dos modelos Yamaha Disklavier C5 y C6, respectivamente, que incorporan una tecnología que registra y reproduce el movimiento de teclas y pedales, incluso de forma autónoma.

En opinión del consejero, esta "dos joyas tecnológicas" facilitarán la realización de actividades de autoescucha, practicar a manos separadas, utilizar funciones de loop y transporte, y acceder a masterclass de intérpretes de renombre internacional

Además, la conexión inalámbrica permite realizar clases y conciertos en remoto, lo que implica que un profesor puede tocar en cualquier parte del mundo y su interpretación sonará de forma puramente acústica, con "total realismo y detalle de fraseo.

Esta cesión se enmarca en el proyecto de transformación digital de la educación en Cantabria, financiado con fondos FEDER REACT UE, con una inversión de 121.000 euros.

Alineado con los objetivos del programa de competencia digital 'Compdigedu' y del Plan Cantabriaes Digital, que buscan consolidar un ecosistema educativo de alto rendimiento, donde la integración de la tecnología optimice los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomente la innovación educativa y garantice metodologías más activas, inclusivas y participativas.

Además, se ha realizado un acompañamiento musical a cargo de los docentes del Conservatorio de Torrelavega Ernesto Garrido, que ha interpretado el 'Impromptu' de Schubert; y del Conservatorio Jesús de Monasterio Francisco San Emeterio, con la Sonata nº7 'Stalingrado' de S. Prokofiev; así como la explicación de la responsable de Yamaha Music Europe GmbH Ibérica María de Santos.

Han asistido alumnos del IES Fuente Fresnedo de Laredo y del Centro de Educación Especial Pintor Martín Sáez.