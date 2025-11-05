El 112 recibe 51 llamadas y gestiona 18 incidencias provocadas por el fuerte viento

A las 23.59 horas de este miév. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido --entre las 7 y las 19 horas de este miércoles-- un total de 51 llamadas y ha gestionado 18 incidencias relativas al fuerte viento que azota la comunidad autónoma.

La mayoría de los incidentes se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado y pequeños daños en infraestructuras, como chapas o antenas con riesgo desprendimiento, ha informado el 112 Cantabria.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados hasta la medianoche los avisos amarillos por este fenómeno en Liébana, el centro y el valle de Villaverde.

Sin embargo, en la jornada de mañana jueves se activará un nuevo aviso amarillo por fenómenos costeros adversos a partir de las 14 horas de dicha jornada y hasta las 3.00 de la madrugada del viernes. Para este periodo, se prevé un temporal viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), aumentando ocasionalmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), y mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

RECOMENDACIONES

Ante la llegada de mala mar, el 112 ha solicitado a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento ha recomendado cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia ha solicitado llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, ha animado a los usuarios de redes sociales a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.