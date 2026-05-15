Unas 200 personas conformarán el dispositivo de seguridad el fin de semana ante el posible ascenso del Racing

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SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas conformarán el dispositivo de seguridad organizado para este fin de semana en Santander ante el posible ascenso del Racing a Primera División, la mitad de ellos agentes de la Policía Nacional, a los que se sumarán otros de la Policía Local y de la seguridad privada del club.

Así, estará integrado por la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), guías caninos, Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) y la unidad aérea con drones. También se instalará un punto violeta en colaboración con Cruz Roja.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha dado a conocer este viernes el dispositivo tras presidir la Junta de Seguridad para el partido del Racing contra el Real Valladolid CF, que se disputará este sábado, a las 18.30 horas, en los Campos de Sport del Sardinero, declarado como de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Así, ha indicado que las medidas adoptadas son similares a las de cualquier partido de alto riesgo, pero reforzadas para cubrir las posibles celebraciones tanto del sábado como del domingo.

En concreto, el dispositivo comenzará a las 11.00 horas de mañana y contempla los diferentes escenarios. Si se consuma el ascenso este sábado, prevé celebraciones "espontáneas" tanto en el propio estadio -durante una o dos horas- como posteriormente en la zona de Río de la Pila, que según el delegado se calcula que sería "como una Nochevieja".

Si no se produce en esta jornada el ascenso, todavía opta a hacerlo al día siguiente, de modo que se mantendrá toda la seguridad. En todo caso, la celebración oficial del Racing será el domingo en Los Campos de Sport.

En paralelo al dispositivo, se recomienda a los aficionados santanderinos que eviten desplazarse en vehículos privados y lo hagan a pie o en transporte público, para lo que el Ayuntamiento reforzará las líneas.

Además, se han organizado actuaciones también en base a "dos hitos importantes" antes del encuentro: la previsión de llegada de unos 600 aficionados del Valladolid, a los que los agentes acompañarán hasta su entrada en El Sardinero; y el llamamiento de las peñas racinguistas a recibir a su equipo en la previa al partido, momento en el que se espera a unos "8.000 o 10.000 aficionados".