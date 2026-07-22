Los 33º Cursos de Verano de la UC en Torrelavega encaran su recta final igualando la matrícula de la anterior edición - UC

TORRELAVEGA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria en Torrelavega encaran su recta final tras una intensa programación que ha igualado las matrículas y los números de ediciones anteriores.

A falta de un último seminario que se impartirá en agosto, la que es la segunda sede más veterana de esta oferta académica estival de la UC, que se reparte por 16 distintas, ha clausurado este miércoles el curso 'Laboratorio de ilustración: lenguaje y experimentación', impartido por la ilustradora Carmen Segovia. A modo de trabajo de fin de curso, los alumnos han tenido que representar, por grupos, las cuatro estaciones del año.

El cierre de este monográfico ha contado con la presencia de la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la UC, Rebeca Saavedra, quien ha repasado la historia de la Escuela de Artes y Oficios que existió en Torrelavega y cómo en 2007 el profesor Roberto Orallo impulsó la creación de la Escuela de Artes de Cantabria en Reocín (ESAC).

En este contexto, Saavedra ha fundamentado la programación del curso impartido esta semana en la capital del Besaya en el apoyo a la ESAC y ha destacado la apuesta de la UC por integrar disciplinas más artísticas en su programación.

La vicerrectora ha agradecido el impulso del Ayuntamiento de Torrelavega con su financiación y también el interés despertado entre los alumnos.

Por su parte, la directora de la sede de Torrelavega de estos cursos, Patricia Martínez, ha hecho balance de una edición "totalmente consolidada" que ha registrado matrículas y números muy similares a las anteriores, con un centenar de alumnos matriculados. Una programación integrada por seis cursos monográficos, dos conferencias y una jornada.

Además, ha puesto en valor el hecho de que la programación se reparta entre la Escuela de Minas y la Casa de Cultura de Torrelavega en cuanto que "permite acercar las actividades más divulgativas a la población".