La N-621 permanece cortada entre Portilla de la Reina y Vejo por los incendios

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Carcastillo, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

SANTANDER/MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-621 permanece cortada desde el punto kilométrico 112 en Portilla de la Reina, en León, al 134 en la localidad cántabra de Vejo (Vega de Liébana) debido al humo de los incendios que se están produciendo en la provincia leonesa.

Según informa la DGT, el corte es total en ambos sentidos.

Este domingo permanecen cortadas doce carreteras en España, todas secundarias, en cinco comunidades autónomas (Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria) por los incendios.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la CC-218 en Casas del Monte; la CC-224 en Hervás; y la CC-234 en Valdastillas.

En Ourense estás afectadas la N-525 en Guimarei; la OU-533 en Outar de Pregos; la OU-1009 en Cabreiroá; y los accesos a la A-52 en Vilardevós, en el kilómetro 155, debido al incendio y los respectivos trabajos de la UME.

Mientras, en León las carreteras cortadas son la N-621; la LE-2703 en Portilla de la Reina; la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios. También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-102, en Barjacoba.

Igualmente, en Asturias está afectada la CO-4 en Covadonga y en Cantabria la N-621 en Vejo.