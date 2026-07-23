Unas 9.000 personas asisten al concierto de Cali & El Dandee y Abraham Mateo en Santander

Abraham Mateo con camiseta del Racing en su concierto en Santander - MOURO PRODUCCIONES

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 9.000 personas asistieron anoche al concierto solidario del gaditano Abraham Mateo y de los hermanos colombianos Cali & El Dandee en la tercera jornada del ciclo Magdalena en Vivo, organizado en Santander con motivo de las fiestas de la Semana Grande. El primero felicitó al Racing por su ascenso a Primera División y los segundos festejaron el triunfo de España en el mundial de fútbol.

La cita comenzó con la actuación del dúo de Cali dentro de la gira denominada 'Sube La Mano Tour'. Los hermanos colombianos salieron al escenario al ritmo de Lumbra, la colaboración con Shaggy que lanzaron en 2017 y cuyo videoclip se grabó en Jalisco (México). Después interprentaron 'Nada', 'Tú me obligaste' y 'Ay corazón', y El Dandee presentó el siguiente tema, 'Mi canción', "que habla de los sueños que uno tiene de niño y, al final, se cumplen", según manifestó.

Durante la actuación, dedicaron unas palabras a Santander: "Qué increíble ciudad tienen ustedes, siéntanse orgullosos de este pedacito de España que es su tierra". El concierto siguió con 'Locura', tema que sacaron con Sebastián Yatra, y tras preguntar el Dandee "¿qué se siente al ser campeones?", continuaron al ritmo de 'Sube la mano y grita gol', tema con la que los colombianos felicitaron a España por haber ganado el mundial de fútbol.

A continuación, presentaron 'La Estrategia', 'No digas nada', 'Último primer beso', 'Sirena', 'Mil tormentas', 'Más' y 'Por fin te encontré', y terminaron con 'Yo te esperaré', la balada pop con la que Alejandro y Mauricio Rengifo se dieron a conocer internacionalmente en 2011.

En torno a una hora después apareció en el escenario Abraham Mateo al ritmo de 'Kill the lights' y ofreció un espectáculo compuesto por 18 temas. El artista de San Fernando, que recaló en Santander con motivo de la gira '20 años después', incluyendo algunos de los más representativos. A 'Bailarina', 'Loco enamorado' y 'Quiéreme' le siguió el 'medley' formado por 'Qué ha pasao', 'Solonely' y 'Bai-lala'.

El gaditano interpretó después 'Hoy tengo ganas de ti', y mezcló a continuación estilos y bailes con 'Maniaca', la actualizada versión de 'Maniac' ('Flashdance') de Michael Sembello, publicada por Mateo en 2023 y acompañado de bailarines. Con la frase "no dejes que nadie te haga sentir inferior" introdujo 'Sigo a lo mío', tema que da título al álbum que publicó en 2020, en el que visibiliza su propia experiencia y cuenta cómo convirtió el rechazo y el acoso en redes en impulso para crecer y seguir adelante.

Tras 'Háblame bajito' y 'Todo mal', interpretó 'Plan de Hoy (Quiero verte)', el tema que presentó en 2025. Con 'How deep is your love / Qué tal te va sin mí' terminó los temas más melódicos y 'empezó la fiesta': con 'Clavaito', 'El último baile' y 'Angelito sin alas'.

Ya en la recta final, Mateo presentó 'Girlfriend', seguida de 'Quiero decirte', colaboración que sacó con Ana Mena en 2022, y se despidió de Santander dando gracias al público por su "cariño y amor". Pero regresó al escenario para cantar 'Señorita' con una camiseta del Racing con el número 10 y el nombre de (Iñigo) Vicente.

En ese momento, el gaditano felicitó al conjunto cántabro por su ascenso a Primera División y animó: "Vamos a celebrarlo como se merece".

CONCIERTO SOLIDARIO Y REMEMBER ROCK.

El concierto, de carácter solidario, contó con la colaboración de Cantabria Infinita, el Ayuntamiento de Santander, la Fundación la Caixa y el Centro Comercial Valle Real, y este año ha sido en favor de la Cocina Económica, la asociación de enfermos de ELA de Cantabria (CANELA), la que apoya a las personas con parálisis cerebral ASPACE y la que ayuda a quienes sufren esclerosis múltiple, ASEMCAN.

El escenario de la campa de La Magdalena de Santander acogerá este jueves Remember Rock, un festival con cartel formado por el tributo a Extremoduro, De Acero (20.30 horas); Mago de Öz, que llegará con su 'Fiesta pagana' (22.00 horas) y La Fuga, la banda de rock de en Reinosa, que actuará a partir de las 00.15 horas.