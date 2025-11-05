La abogada Guadalupe Sánchez imparte una conferencia sobre corrupción institucional este jueves en la Filmoteca

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria 'Mario Camus' acoge este jueves, 6 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la conferencia 'Corrupción institucional; propuestas para la regeneración democrática', impartida por la abogada Guadalupe Sánchez.

Este encuentro, de acceso gratuito hasta completar aforo, se enmarca dentro del ciclo 'Ideas y Maestros', que organiza la Consejería de Cultura a través de la Dirección General de Cultura.

Guadalupe Sánchez, también conocida en redes sociales como @Proserpinasb, es una prestigiosa abogada española que, además de ejercer ante los tribunales de justicia, colabora regularmente en las tertulias del programa radiofónico 'Herrera en COPE' y como articulista en el periódico digital 'The Objective'.

También es autora de los libros 'Crónica de la degradación democrática española' y 'Populismo punitivo', publicados en los años 2023 y 2020, respectivamente.