El accidente de El Bocal, el burka y la oferta de FP, a debate este lunes en el Parlamento

Archivo - Edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 16 de marzo, sobre el trágico accidente de El Bocal, el burka, la oferta de Formación Profesional (FP) y el abono de indemnizaciones por daños del lobo.

La sesión comenzará a las 12.00 horas con el debate y votación de cuatro proposiciones no de ley (PNL), una por cada grupo parlamentario --PP, PRC, PSOE y Vox--.

La primera será la del grupo socialista que pide la protección efectiva de los intereses del sector pesquero cántabro en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur.

A continuación, se abordará la iniciativa del grupo 'popular' relativa a la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica que pretende regular el uso del burka y el niqab.

Además, Vox plantea declarar que el uso de estas prendas, así como "cualquier otro atuendo o vestimenta islámica que cubra mayoritariamente el rostro, atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y son incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres".

En el siguiente punto del orden del día, el PRC defenderá el pago de todas las ayudas e indemnizaciones pendientes por daños causados por ataques de lobo correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

La sesión seguirá con los temas de control al Gobierno que se iniciarán con la interpelación del PSOE relativa a criterios sobre la implantación de la enfermería especialista en Atención Primaria en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Además, el grupo regionalista interpelará al Ejecutivo sobre el incremento de la oferta pública de FP en los ciclos de mayor demanda y Vox sobre la política forestal.

El apartado de preguntas comenzará con el traslado de los trabajadores del SCS que aún están desempeñando sus funciones en las inmediaciones de la Residencia Cantabria, que plantea el PSOE, que también cuestiona al Gobierno por las obras del colegio Concepción Arenal de Potes.

Las preguntas del PRC se dirigen al estado de la carretera CA-263 entre Vega de Pas y Entrambasmestas.

En esta sesión, el grupo Vox quiere explicaciones del Ejecutivo sobre medidas de apoyo al comercio local y aspectos relativos a la tragedia de El Bocal. Asimismo, preguntan por actuaciones para pymes y autónomos en el ámbito rural.