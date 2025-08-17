Un accidente complica la circulación en la A-8 en Castro

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra a esta hora un accidente de tráfico que complica la circulación en la autovía A-8 a la altura de Cérdigo (Castro Urdiales) sentido Bilbao.

El accidente ha cortado el carril izquierdo sentido Vizcaya y se están produciendo retenciones de hasta siete kilómetros. En concreto, desde el punto kilométrico 159 en Oriñón hasta el 152,5 en Allendelagua, según informa la DGT en su página web. El siniestro ha tenido lugar pasadas las 12.30 horas.

Y otro accidente, en este caso en la A-67, ha ocasionado a primera hora de esta tarde tráfico lento entre Villayuso de Cieza y Collado en aproximadamente dos kilómetros sentido Palencia. La DGT informa de que esta incidencia ha quedado resuelta.