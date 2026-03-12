Un accidente múltiple pero sin heridos corta un carril de la A-67 a la altura de Piélagos

Archivo - Agente de tráfico de la Guardia Civil de Cantabria - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente con al menos cuatro vehículos implicados pero en el que no ha habido heridos, solo "daños sin importancia", ha obligado a cortar un carril en la Autovía de la Meseta (A-67) a su paso por Piélagos.

El choque, por alcance, ha ocurrido a las 8.52 horas de este jueves a la altura del punto kilométrico 195 de la A-67 en sentido hacia Santander.

Fruto de este choque, se ha tenido que cortar el carril izquierdo, según ha podido saber Europa Press.