El Action Weekend reunirá a reconocidas bandas de rock independiente el 5 y 6 de abril

Organizado por la asociación Soporte Cultural Cantabria, el festival cuenta con el apoyo de FSC, Santander Music y Black Bird

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Thunder Bitch Action Weekend Festival reunirá en Santander a reconocidas bandas de la escena rock independiente internacional y nacional del 5 al 6 de abril en varios espacios de la ciudad. Una cita organizada por la asociación Soporte Cultural Cantabria, en la que participarán artistas de Reino Unido, Francia y España, y donde el garage, el punk, el beat, el pop, el rhythm and blues y la psicodelia se darán de la mano "con absoluta naturalidad".

Esta nueva entrega cuenta con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC), el Santander Music y Black Bird culture music i club, entre otras colaboraciones. En total, actuarán nueve de las mejores bandas de la escena rock independiente internacional y nacional, más de diez DJs y como actividad paralela, se celebrará la primera feria de sellos discográficos, según ha informado la FSC en nota de prensa.

En concreto, el festival contará con las bandas británicas King Salami & The Cumberland Three y The Embrooks. Los primeros, considerados los reyes del rhythm & punk y los segundos, un trío ardiente de freakbeat, un género de música rock que también tuvo su mayor apogeo en los 60.

Desde Francia, llegarán The Scaners y Shaky Things, representantes del nuevo panorama garage francés. El cartel incluye también a dos grupos de referencia de la escena indie garage pop en España. Se trata del grupo catalán Mujeres y de los madrileños Terrier, ambos han publicado sus trabajos en la discográfica y editorial independiente fundada en Madrid en 2014, Sonido Muchacho.

De allí llegarán también Las Jennys de Arroyoculebro, una banda bailable de sonidos punk. Y en la misma línea pero con influencia flamenca actuará Juana Chinarro. Completará el cartel el joven dúo Ojo Pipa, de Torrelavega.

A la programación hay que añadir una decena de DJs. Entre ellos, el francés Hellvis, el británico Mole, el gallego Álex Lorenzo, la leonesa Elena Flecha o el mallorquín Óscar Salmerón. Los cántabros Retro Espectre, Lucy Klimister, Fer Payno, AW, Marta Swain y Antonio Urchaga también forman parte de las sesiones de pinchadiscos de este año.

Las actividades del Thunder Bitch Action Weekend tendrán lugar en la sala BNS (Avenida Reina Victoria, 46) y en la sala Black Bird, (Vista Alegre,13) en horario de mañana y también por la noche. El turno de los DJs será por la noche antes y después de los conciertos programados en la sala BNS y el sábado 6 de abril de 13 a 19 horas en la terraza de la Black Bird.

Allí se desarrollará también la feria de sellos discográficos aunque, por las noches, en la BNS también se instalarán varios expositores con información de la compañías y sellos discográficos que participan. Además de los británicos State Records y los franceses Ave The Sound, intervendrán FOLC Records, Bickerton Records, Croydon Records, Family Spree y Action Weekend Records.

La sala Rock Beer The New, ubicada en la calle Peña Redondas, número 15, acogerá la fiesta de presentación del festival el sábado 23 de marzo a partir de las 21:30 horas. Actuarán The Dealers y Wan & Jalf y durante el evento se anunciará la programación completa, se sortearán entradas y se ofrecerá a los asistentes material de promoción. Un día antes, el 22 de marzo, se presentará en la sala Swami Ballroom de Gijón y el 24 de marzo en la Atalaia del Gardoki, en Sopelana.

ENTRADAS Y HORARIOS

El festival comenzará oficialmente el viernes 5 de abril en la sala BNS a partir de las 20 horas. El sábado, las propuestas continuarán en la Black Bird de 13 a 19 horas y por la noche en la BNS a partir de las 20 horas.

El abono del festival, que tiene un precio de 25 euros en venta anticipada, se puede adquirir en www.entradium.com. Las entradas de día se adquieren directamente en la taquilla de la sala BNS a partir de las 20 horas y el sábado 6 a partir de las 13 horas en la Black Bird.

El precio de la entrada para los conciertos de por la noche es de 18 euros y la entrada de día para ver el concierto de Jennys de Arrolloculebro en la Black Bird es de cinco euros. El acceso a la feria discográfica es gratuito. Por otra parte, las entradas para la fiesta de presentación tienen un precio de seis euros y se pueden comprar en la taquilla del Rock Beer The New.

"Esta es quizás la edición más ambiciosa del Action Weekend, que celebra su decimoquinta entrega", asegura Carlos Espejo, responsable y creador del evento. "Un evento, donde el garage, el punk, el beat, el pop, el rhythm and blues y la psicodelia se darán de la mano con absoluta naturalidad".

Precisamente, todos estos géneros musicales tuvieron su mayor auge en los años 60, pero perduran hoy gracias a festivales como estos y a bandas como las que se podrán ver durante la cita. "Estos grupos hacen música contemporánea pero con influencias más o menos evidentes de los sesenta".

De hecho, esta iniciativa nació en 2002 con el objetivo de acercar la música de esos años a través de distintas propuestas. Además de los habituales conciertos, se han ido sumando otras actividades a la programación como por ejemplo proyecciones audiovisuales, sesiones de pinchadiscos e incluso ferias de discos.

En todo este tiempo, han pasado por el certamen más de 70 bandas. Algunas internacionales como los franceses Les Playboys, los chilenos Chicos de Nazca o los holandeses The Skywalkers. Otras nacionales como Malcolm Scarpa, Fumestones o Terrier y otras formaciones locales como Los Tupper, Soul Gestapo o The Puzzles. Según los organizadores, cada año han pasado por el festival unas 200 personas, pero en esta nueva entrega, esperan superar el número de espectadores.