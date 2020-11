Sin acuerdo entre Educación y sindicatos sobre los dos días no lectivos no disfrutados de la semana de noviembre

Los sindicatos rechazan que se compensen a final del curso y la Consejería tomará una "decisión definitiva a la mayor brevedad"

SANTANDER, 27 Nov.

La Consejería de Educación y los sindicatos de Junta de Personal Docente no han llegado este viernes a un acuerdo sobre la ubicación de los dos días no lectivos no disfrutados de la semana de vacaciones escolares y tampoco sobre el reparto de los 860.000 euros de los fondos adicionales.

Los representantes sindicales de la Junta han rechazado las propuestas del departamento que dirige la regionalista Marina Lombó en relación a los dos asuntos durante la Mesa Sectorial de Educación celebrada este viernes.

LOS DOS DÍAS NO LECTIVOS

En lo que se refiere a la ubicación de los dos días no lectivos que habrán de incorporarse al calendario lectivo después de la modificación efectuada en la primera semana de noviembre, las organizaciones sindicales han rechazado la propuesta de la Consejería de acortar en dos días el final de curso.

Esta polémica sobre los dos días no lectivos se ha producido después de que a finales de octubre la Consejería de Sanidad anunciara la suspensión de las vacaciones escolares que estaban previstas en el calendario para la primera semana de noviembre (del día 2 al 6) con el objetivo de mantener en las aulas a los alumnos y reducir la movilidad en esos días para frenar el avance del coronavirus.

Esta medida fue rechazada cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) el día 3 de noviembre, lo que hizo que los días 4, 5 y 6 fueran no lectivos. Sin embargo, queda por resolver cuándo se compensarán esos dos días de vacaciones no disfrutados, correspondientes al 2 y 3 de noviembre.

Educación propuso compensarlo acortando en dos días la fecha de final de curso, una propuesta que el departamento de Lombó ha vuelto a poner este viernes sobre la mesa y que ha sido rechazada por los sindicatos.

Tras este desacuerdo, el departamento que dirige Lombó ha anunciado que tomará una "decisión definitiva al respecto a la mayor brevedad", ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

REPARTO DE FONDOS ADICIONALES

El otro asunto sobre el que no se ha alcanzado un acuerdo este viernes es el que tiene que ver con el reparto de los fondos

adicionales, el 0,30 por ciento de la masa salarial, que supone unos 860.000 euros.

La propuesta defendida por la Consejería en la Mesa Sectorial de Educación ha sido distribuir al menos la mitad de esta cantidad entre a los alrededor de 420 coordinadores TIC y COVID de los centros educativos, algo que los sindicatos han rechazado.

Según ha explicado la consejera de Educación, Marina Lombó, la Administración considera "imprescindible" reconocer el "esfuerzo adicional" que estas dos figuras están realizando este año en "dos ámbitos clave": la gestión de los casos COVID, una realidad cotidiana durante esta crisis sanitaria, y la tecnología, en un curso en el que una parte importante del alumnado ha tenido que pasar a un escenario de docencia no presencial por el establecimiento de cuarentenas en sus aulas.

Lombó ha defendido que el trabajo de los coordinadores COVID está permitiendo que el 'corredor educativo' establecido entre Sanidad y Educación al inicio de curso esté "funcionando correctamente", lo que se traduce, a su juicio, en una gestión "ágil y eficaz" de los casos de

coronavirus.

Por otra parte, ha indicado que los coordinadores TIC vienen realizando un esfuerzo "enorme" para garantizar que en aquellos supuestos en los que los alumnos han de pasar a un escenario de

docencia no presencial por el establecimiento de cuarentenas puedan seguir la docencia "mucho mejor preparados" que el curso pasado.

Por eso, y cuando reconoce que "todos, absolutamente todos" los docentes de Cantabria tienen este tiempo una "responsabilidad adicional" ante un curso "especialmente complicado", considera "de justicia" que la Administracion trate de reconocer por esta vía ese "esfuerzo añadido" de coordinadores TIC y COVID.

Sin embargo, según la Consejería, la Junta aboga por un reparto de estos fondos enconcepto de complemento de fomento a la formación, que supondría su reparto entre lapráctica totalidad de la plantilla docente de los centros educativos de la red pública.

Lombó ha señalado que la decisión sobre este asunto "no está cerrada" y se producirá un nuevo encuentro "en los próximos días", a la espera, además, de que llegue la propuesta alternativa que uno de los

sindicatos de la Junta, que se ha comprometido trasladar a la Consejería en estos días.

Por otra parte, durante la Mesa Sectorial, la consejera ha informado a las organizaciones sindicales que los opositores que ya lo han solicitado, alrededor de 1.000, han recibido ya el reintegro de las

cantidades abonadas para su participación en las oposiciones previstas para este verano y que, finalmente, quedaron suspendidas por la actual crisis sanitaria.