El acuerdo PP-PRC elimina "todo lo que no tenía cabida" de la ley de acompañamiento: "Quizá se excedía un poco"

El Consejero De Economía,Luis Ángel Agüeros, Comparece En Comisión Parlamentaria Para Presentar El Proyecto De Ley De Presupuestos Generales - GOBIERNO

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y PRC han destacado que mediante el acuerdo alcanzado para aprobar los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 también se ha eliminado "todo lo que no tenía cabida" de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas --conocida como 'ley de acompañamiento' a las cuentas--, ya que según los regionalistas se pretendían introducir "por la puerta de atrás" reformas legislativas "ajenas al ámbito presupuestario y cambios legislativos que no eran aceptables".

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha reconocido que "quizá el texto original de octubre se excedía un poco" y ahora, con las aportaciones del PRC, "simplemente contiene lo que tiene que contener: medidas administrativas y medidas fiscales".

Así lo ha dicho este martes en su intervención en la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Parlamento, donde han dado comienzo, con la de Agüeros, las comparecencias de los consejeros para informar del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026 antes de su votación en la Cámara. Un trámite que se realiza por segunda vez ahora que el Gobierno del PP en minoría ha cerrado el acuerdo con el PRC.

El titular de Economía ha vuelto a presentar las cuentas, que ascienden a 3.925 millones -12 más que en el anterior proyecto presupuestario tras incorporarse las entregas a cuenta del Estado, que son superiores a lo previsto entonces- y traerán consigo "una inversión pública como nunca antes y un nuevo recorte de la deuda".

También ha destacado que "nunca se ha invertido tanto dinero a salud, educación, servicios sociales y vivienda" como en estos PGC. Y ha explicado que la dotación de la Consejería de Economía desciende pero como consecuencia de la "eliminación de la deuda histórica de la Fundación Comillas", pues "en términos cualitativos asciende" con más fondos para ayudas destinadas a las asociaciones y municipios o una nueva subvención para el Colegio de Farmacéuticos, para la mejora de la receta electrónica.

Desde el PRC, Paula Fernández ha defendido que el proyecto presupuestario ha dejado de ser "una declaración de intenciones" y "una pura ilusión, sin apoyos parlamentarios", como lo fue el presentado a finales de 2025, para convertirse en un documento "real y aplicable" gracias a la "negociación" y al acuerdo propiciado por los regionalistas.

La diputada ha destacado que el grupo ha hecho posible un presupuesto "corregido y mejorado" que incluye medidas concretas dirigidas a los jóvenes, las familias, los autónomos, el mundo rural y los sectores que necesitan apoyo institucional, pero ha advertido que el proyecto final tampoco es el "ideal" para los regionalistas, y aún presenta "carencias importantes".

Por su parte, los socialistas ha advertido que el Presupuesto "no se ajusta" al Plan Económico Financiero del Gobierno y vuelve a suponer "insuficiencias" en sanidad y educación, además de que no incorpora una respuesta al contexto marcado por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Según la diputada Ana Belén Álvarez, se van a superar los 200 millones en insuficiencias. Como ejemplo, ha indicado que el presupuesto de Salud de 2026 supera en 100 millones al de 2025, pero el ejercicio se cerró con 133 millones de insuficiencias. A ello ha sumado que el capítulo de gastos de personal "en general es totalmente insuficiente porque no recoge el acuerdo de incremento retributivo".

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE VOX

Finalmente, Vox ya ha avanzado que volverá a presentar una enmienda a la totalidad ante un Presupuesto que considera "récord en gasto burocrático" y en "presión fiscal sobre las familias" porque "no deflactan absolutamente nada", además del "importante gasto ideológico" que contempla.

Pese a las críticas, el consejero ha trasladado a los grupos que "nos pagan para hacer un buen Presupuesto" y ha llamado a los enriquecerlo a través de enmiendas parciales, "que si son bien intencionadas, seguramente serán atendidas".