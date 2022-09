Los acusados de violar a una mujer dicen que fue "consentido" y ella se reafirma en la agresión

La víctima insiste en que uno "abusó" de ella y el otro le "ayudó"

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos hombres acusados de violar a una mujer en julio de 2019 en un garaje de Torrelavega han negado este lunes los hechos en el juicio contra ellos, en el que uno -al que imputan la autoría de la agresión sexual con penetración- ha asegurado que el mantener las relaciones fue "idea mutua, más de ella que mía", ha apostillado.

Y el otro, considerado cooperador necesario, ha indicado que tuvieron lugar de forma "consentida", mientras que la víctima se ha reafirmado por su parte en la denuncia. Así, ha manifestado que el primero "abusó de mí, me violó", en tanto que el segundo "le ayudó", según ha dicho.

Así se han expresado los tres durante el plenario, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que ha quedado visto para sentencia después de que las partes hayan elevado a definitivas sus conclusiones. De un lado, el fiscal y el abogado de la acusación particular -ejercida por la mujer- han ratificado la pena de 14 y 11 años de prisión solicitada respectivamente a los procesados, naturales de Argelia.

Y del otro, la defensa ha reiterado la libre absolución para ambos, que han admitido haber "mentido" al inicio del proceso, ante la Policía y en el Juzgado de Instrucción, donde negaron los hechos, aunque lo han achacado a un "mal asesoramiento" de su entonces letrada, extremo por el que han pedido disculpas a la Sala.

"Lo juro por la vida de mi hermana. En la vida he violado a una persona, y si alguna vez se me pasara por la menta, ojalá Dios me lleve", ha expresado el principal acusado durante el ejercicio de su derecho a la última palabra. "¿Qué somos 'la manada'?", se ha preguntado a continuación.

"Soy totalmente consciente de que en cualquier tipo de relación tiene que ser mutuo (el consentimiento)", ha reconocido el segundo implicado, tras lo cual ha negado haber ayudado a nadie a "hacer algo así". "No soy una mala persona, no tengo ningún motivo para hacer eso", ha remachado, convencido de que en el citado local no pasó "nada fuera de lo normal".