Adjudicada en 621.000 euros la mejora de las instalaciones deportivas del CEIP Nuestra Señora de Latas

SANTANDER 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha adjudicado en 621.014 euros el proyecto de mejora y modernización de las instalaciones deportivas del CEIP Nuestra Señora de Latas, situadas en la localidad de Somo, en el municipio de Ribamontán al Mar.

La empresa adjudicataria, SENOR SAU, contará con un plazo de ejecución de seis meses para llevar a cabo estos trabajos que se centrarán en la construcción de una cubierta que proteja parte de la actual pista deportiva del centro, situada en primera línea de costa.

El proyecto contempla también la renovación de la capa de acabado de la pista deportiva existente junto al colegio, así como la reordenación de los espacios, con el marcado de un nuevo campo de baloncesto.

Además, está prevista la construcción de una grada cubierta con aforo para 170 espectadores, la instalación de un nuevo sistema de iluminación y la ejecución de un edificio de vestuarios y servicios.

El consejero del área, Roberto Media, ha destacado en nota de prensa que la "especial" situación en la que se encuentra esta instalación, ubicada junto a espacios de "gran valor ecológico" como las Dunas del Puntal o el Estuario del Miera, ha sido un factor determinante en el planteamiento del proyecto y en la elección de los materiales constructivos, con los que se ha buscado generar el menor impacto posible en el entorno.

De este modo, la actuación prevé la ejecución de una cubierta mediante una estructura de madera laminada y un cerramiento de policarbonato transparente, tanto en la parte superior como en los laterales, con el fin de garantizar una integración paisajística adecuada y respetuosa con el entorno en el que se ubica.

Además, el consejero ha destacado que, una vez ejecutados los trabajos, estas instalaciones podrán ser utilizadas por sus escolares cualquier día del año, con lo que se garantiza su funcionalidad y la mejora de las condiciones de uso y seguridad.

Por último, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico de continuar mejorando este tipo de instalaciones en diferentes centros educativos de la región, con el fin de promover la práctica deportiva en condiciones adecuadas y ofrecer a sus usuarios espacios más seguros y funcionales para la realización de sus actividades.