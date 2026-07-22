Admite que se quedó con la reserva de los alquileres de dos pisos y acepta un año de cárcel

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SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año de prisión a un hombre que se quedó con el dinero que dos clientes le habían dado para reservar el alquiler de sendos pisos en Santander, un total de 985 euros.

En una audiencia preliminar celebrada este miércoles en la Sección Tercera, el hombre ha reconocido los hechos y ha admitido ser autor de un delito continuado de estafa.

Se ha tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que ha devuelto el dinero.

Según los hechos que se llevarán a sentencia, el ahora condenado ofertaba sus servicios de intermediación "con ánimo mendaz" y para "lucrarse de lo ajeno". Así, "hacía suyo" el dinero en efectivo que le entregaban los interesados en alquilar una vivienda ofertada por él, y les entregaba un documento de reserva para "fortalecer tal ardid".

De este modo, en noviembre de 2022 recibió a través de una transferencia bancaria 435 euros por el alquiler de una vivienda en la calle La Albericia de Santander, que no consta que existiera. Y en febrero de 2025 recibió en mano 550 euros de un interesado en alquilar otra en la calle Virgen de la Paloma.

El procesado se quedó el dinero recibido por las dos reservas, "sin realizar gestión alguna, dando largas a los perjudicados y no cogiéndoles el teléfono".