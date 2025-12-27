El aeropuerto de Santander amanece con cuatro vuelos desviados desde Bilbao - CONTROLADORES

SANTANDER 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Santander Seve Ballesteros ha amanecido este sábado con cuatro vuelos desviados desde el aeropuerto de Bilbao, donde no han podido aterrizar a causa de la niebla.

Se trata de los cuatro primeros vuelos de la mañana en el aeródromo vizcaíno y procedían de Madríd, Barcelona, Palma y Madrid, operados por AirEuropa (UX7161), Vueling (VY1420), Vueling (VY3945) e Iberia (IB429), respectivamente, según ha informado @controladores, a través de sus redes sociales.

Estos vuelos tenían programadas sus llegadas a las 7.40, 8.20, 8.25 y 8.30, pero han terminado su recorrido en el aeropuerto cántabro.