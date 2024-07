Agüeros asegura a Revilla que Cantabria "no aceptará un solo euro menos" del Estado: "Más ayudar y menos manipular"

Archivo - El consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

Dice que su Gobierno es "mucho más reivindicativo" que el anterior PRC-PSOE, que "guardó silencio" cuando vinieron a "robarles la cartera"



El consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros (PP), ha asegurado que la comunidad "no aceptará ni un solo euro menos de lo que ahora recibe" del sistema de financiación autonómica y "tampoco un solo euro menos de lo que necesita".

Así ha salido al paso de las declaraciones realizadas esta mañana por el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, que ha criticado que el consejero dijera ayer, tras participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que las comunidades están dispuestas a "hacer sacrificios" para llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica, en el caso de Cantabria "a lo mejor dejar de ser esa comunidad que mayor financiación por habitante tiene".

Revilla ha tildado de "peligrosas" esas palabras del consejero y le ha pedido que rectifique, pero éste le ha respondido que su planteamiento siempre ha sido no tolerar "perder un solo euro" y le ha trasladado a la oposición que "no se preocupe, porque no hay nada que rectificar".

"Más ayudar y menos manipular y sacar declaraciones de contexto", ha sentenciado Agüeros, para quien "lo preocupante" tuvo lugar en 2021 cuando gobernaban PRC y PSOE --con Revilla como presidente y Pablo Zuloaga, secretario general de los socialistas, como vicepresidente-- y "guardaron un silencio cómplice" cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "propuso recortar en 472 millones de euros la financiación autonómica".

"Cantabria ahí sí que estuvo amenazada realmente". "Ese ha sido el único momento en el que el Gobierno de Cantabria, el Gobierno del señor Revilla y Zuloaga, que tanto se preocupan ahora, ha estado rendido cuando Pedro Sánchez y su ministra vinieron a robarles la cartera y propusieron dejarles sin los 472 millones".

El consejero ha insistido en que su Ejecutivo va a defender "los intereses de Cantabria por encima de todo, priorizando el coste efectivo de los servicios y la igualdad y solidaridad interterritorial que quedaron recogidos en la Declaración de Santiago".

Además, ha asegurado que el PP "está siendo mucho más reivindicativo" que el anterior bipartito PRC-PSOE, al exigir "por vez primera que se pague el verdadero coste efectivo de los servicios".

Y es que, aunque es el mismo planteamiento que defendían regionalistas y socialistas para hacer el reparto de fondos entre las autonomías, el PP ha solicitado volver a hacer ese cálculo, ahora "desactualizado", para tener una "fotografía fija y revisada", porque el coste actual no es el mismo que el de hace 15 años cuando se produjo la última reforma del sistema de financiación autonómica.

"Desde 2009 hasta hoy el PSOE ha obligado a las comunidades autónomas a incluir muchos más servicios en sanidad, educación, dependencia, pero sin pagar su coste real. Somos las comunidades autónomas las que hemos tenido que asumir esa financiación de esos servicios que se nos han venido imponiendo. Por ello, Cantabria va a necesitar más recursos en el nuevo modelo de financiación de lo que ahora percibe", ha defendido en declaraciones remitidas a los medios.