Agüeros avanza que el presupuesto de Cantabria para 2027 podría crecer en casi 300 millones

Archivo - El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en la tribuna del Parlamento de Cantabria. - RAUL LUCIO-GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), ha avanzado este martes que el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2027 podría aumentar en casi 300 millones de euros respecto al actual y ha invitado al resto de grupos parlamentarios (PRC, PSOE y Vox) a apoyarlo "con o sin modificaciones" o renunciar a esa subida.

En caso de entrar en vigor, Agüeros ha garantizado que los PGC de 2027 "van a crecer" y que el objetivo del Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga es "hacer un esfuerzo por cuarto año consecutivo en Salud, Educación y Servicios Sociales".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, tras la firma de un nuevo convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria.

El consejero ha puesto en valor la rebaja fiscal del Gobierno, que ha logrado "un mayor dinamismo y una mayor recaudación" y que deja a Cantabria en una "buena" situación presupuestaria, a falta del acuerdo político, ya que el PP gobierna en minoría.

El objetivo es que los PGC entren en vigor el 1 de enero de 2027 porque el escenario de 2026, cuando el pacto con el PRC se alcanzó en marzo, "sería contraproducente" en un año electoral, ha afirmado.

Sobre el resto de grupos, Agüeros ha asegurado que se reunirán con todos, aunque "no sabemos lo que nos encontraremos" en cuanto a la predisposición de cada uno.

Acerca de los plazos, en torno al 15 de septiembre, con motivo de la fiesta de La Bien Aparecida, el Gobierno de Cantabria anunciará el techo de gasto y después continuará con las políticas de gasto de cada consejería.

Asimismo, el titular de Economía espera "de manera prudente" que el Gobierno central (PSOE-Sumar) "cumpla" y mande su propuesta de transferencia a las comunidades autónomas antes del 30 de septiembre, "aunque luego no se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado", ha reclamado. Conocer esa cantidad permitiría a Cantabria hacer su propuesta en plazo, que termina el 30 de octubre.

Porque los tres últimos años "hemos tenido que ir a ciegas y mucho nos tememos que este año, por la situación política del país, probablemente nos pase lo mismo", ha lamentado.

Mientras tanto, el Ejecutivo regional ha lanzado la orden de elaboración de presupuestos y Economía ya recaba los primeros datos sobre los ingresos que va a percibir cada consejería.