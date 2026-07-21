Albares dice que España sigue trabajando por que EEUU siga siendo "el aliado histórico natural de Europa"

Saludo entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el de España, Pedro Sánchez, en la final del Mundial de fútbol - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que España "quiere" y "trabaja" para que Estados Unidos siga siendo "el aliado histórico natural de Europa".

"Estados Unidos es un aliado muy importante para los europeos y lo que nosotros queremos y por lo que trabajamos es que esa relación transatlántica que tan beneficiosa ha sido para la seguridad y para la prosperidad de los europeos, y yo que creo que también para los norteamericanos, siga siendo así", ha subrayado este martes Albares en declaraciones a los medios de comunicación en Santander.

Durante la final en Nueva York en la que España se proclamó campeona del mundo de fútbol, hubo un apretón de manos entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el de España, Pedro Sánchez.

Además, Albares ha explicado que también él durante el encuentro estuvo hablando en español con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sobre fútbol y otros temas con total normalidad y total sintonía".

Albares ha realizado estas declaraciones antes de participar en el IV seminario 'España en el mundo', celebrado dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.