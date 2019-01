Alcalde de Cabuérniga alerta de riesgo de desbordamiento del Saja y critica a CHC y Delegación del Gobierno

Publicado 29/01/2019 13:31:57 CET

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cabuérniga, el regionalista Gabriel Gómez, ha advertido de un riesgo de desbordamiento "inminente" del río Saja, que puede afectar a viviendas de las localidades de Renedo, Terán y Sopeña, y ha acusado tanto a la Confederación Hidrográfica como a la Delegación del Gobierno en Cantabria de "mirar para otro lado".

El regidor ha realizado esta denuncia pública ante la "negativa" de las autoridades competentes a autorizar al Ayuntamiento a retirar los árboles que en este momento se encuentran "atascados" en el puente sobre el Saja en la carretera de Viaña y que "están provocando un desplazamiento del cauce". "Si sube el río, se lleva las casas de los tres pueblos", ha asegurado.

Consciente del alcance del problema, el alcalde asegura en un comunicado que ha intentado contactar con responsables de la Confederación Hidrográfica del Norte, pero sólo ha conseguido -ha dicho- ser atendido por "un vigilante", que le ha indicado que en este momento no puede acceder a la zona y que la empresa encargada de este tipo de labores, la pública Tragsa, "no cuenta con medios para intervenir".

Ante esa falta de soluciones, ha recurrido al delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, con quien le ha resultado "muy difícil" ponerse en contacto y cuando lo ha conseguido "no ha servido para nada", porque "no ha aportado ninguna solución". "Su respuesta ha sido que van a valorar los daños", ha precisado.

Gómez ha asegurado sentirse "absolutamente impotente", ya que ni siquiera ha logrado autorización para que el Ayuntamiento pueda intervenir "dentro de sus posibilidades, para paliar algunos de los problemas que sufren los cauces".

En este sentido, ha explicado que en situaciones "similares" el anterior delegado del Gobierno -Samuel Ruiz, del PP- "facultaba al Consistorio para actuar y asumía la responsabilidad", una opción que en este momento -lamenta- "ni siquiera se baraja, a pesar de la gravedad de la situación y de los daños terribles que puede llegar a provocar".

"Es inaudito que quien debe actuar no lo haga, aduciendo que no tiene medios", ha lamentado el alcalde cabuérnigo, quien espera que este "sin sentido" no acabe provocando "una desgracia para todos".