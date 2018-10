Alcalde de Soba emite un bando prohibiendo dejar toros sueltos tras un incidente con unos turistas

Publicado 09/08/2018 17:32:43 CET

El bando fue emitido después de la queja de unos turistas que tuvieron un encuentro fortuito con unas vacas y un toro en los Collados del Asón

SOBA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soba, el regionalista Julián Fuentecilla, ha emitido un bando en el que, tras las quejas de unos turistas, advierte a los ganaderos del municipio de la prohibición de dejar toros sueltos en la vía pública cuando se trasladan de una finca, una acción que le ha granjeado críticas desde el PP y del sindicato agrario UGAM-COAG.

Así, el portavoz y único concejal del PP en el Ayuntamiento, Carlos Elizondo, ha expresado, en un comunicado, su "sorpresa" por la actitud del alcalde tras la denuncia de unos turistas que tuvieron un encuentro fortuito con unas vacas y un toro durante una excursión por el Parque Natural de los Collados del Asón.

PP CRITICA QUE SE PROHÍBA EN VEZ DE HACER PEDAGOGÍA CON LOS VISITANTES

Aunque este edil de la oposición asegura "entender" que los excursionistas puedan asustarse al no estar habituados a interactuar con estos animales, ha opinado que "en ningún caso" está justificada su denuncia pues --dice-- "en un Parque Natural lo normal es encontrarse animales domésticos o salvajes, aunque este no era el caso".

Elizondo considera que el accidental encuentro de estos turistas con varias reses es una "anécdota que no debe servir ni para alterar los usos de costumbres de los ganaderos ni para que haya alarma" entre los viajeros.

Según ha dicho, los visitantes pueden estar "muy tranquilos" ya que el ganado que se van a encontrar es "noble y manso". "Se puede disfrutar del parque sin mayor problema, teniendo en cuenta que hay animales que viven allí por lo que es posible que se los puedan encontrar, pero no tiene que haber mayor problema. Esto es lo que tenía que haber explicado el alcalde en vez de poner trabas a los ganaderos", ha aseverado.

Para Elizondo, en primer lugar "se ha exagerado" la naturaleza del toro con el que se encontraron los mencionados excursionistas que, según ha precisado, era un ejemplar destinado a la carne y que es "manso y noble" y "no está en su naturaleza actitud agresiva alguna". "No es un toro de lidia por lo que no supone peligro alguno para quien se pueda cruzar en su camino", ha señalado.

Al margen del suceso en sí, el edil cree que "lo realmente preocupante" es la actitud del alcalde de Soba. "Lejos de quitar importancia al hecho y optar por una actitud pedagógica con aquellos que visitan este espacio natural ha optado por la prohibición y en definitiva por sembrar la alarma entre los turistas. Su bando prohibiendo que haya animales sueltos 'por las vías públicas' no tiene un pase", ha señalado.

"¿Qué es para él una vía pública? ¿Un camino por un parque natural? En este tipo de espacios lo normal es que haya animales, que para eso es un parque natural", ha aseverado.

Elizondo considera que lo que se debe buscar es un "equilibrio entre turismo y la ganadería". "Hay que recordar que el parque lo mantienen los ganaderos, que lo tienen verde y limpio. Si estamos a favor de evitar la despoblación de las zonas rurales, lo que hay que hacer es apoyar a los ganaderos y no ponerles trabas", ha dicho.

UGAM-COAG CENSURA QUE "SE ATIENDA PRIMERO" A LOS TURISTAS QUE A VECINOS

Por su parte, UGAM-COAG ha exigido en otro comunicado al alcalde que retire "de forma inmediata" el bando publicado recientemente que prohíbe a los ganaderos dejar toros sueltos en la vía pública cuando se trasladan de una finca a otra.

Y es que, a su juicio, es "inaceptable que en el pueblo más ganadero de Cantabria y dónde prácticamente todos sus habitantes se dedican al sector agrario se atienda primero a las pamplinas de un turista" en vez de a los intereses de los vecinos de Soba.

Ha señalado que en el municipio hay alrededor de 300 explotaciones agrarias de bovino, ovino y caprino, que gracias a su existencia contribuyen a la conservación de los pastos y a evitar los incendios forestales.

"Cantabria no es un parque temático y los alcaldes más que preocuparse de satisfacer todos los caprichos de los turistas debieran interesarse de los intereses de sus vecinos y en todo caso debieran poner normativas a los turistas que lo invaden todo y crean problemas a los ganaderos", ha afirmado.

Y es que este sindicato agrario ha criticado la "despreocupación" que, a su juicio, existe en los ayuntamientos a la hora de informar a los turistas sobre cómo comportarse en las zonas rurales y ganaderas, una labor que considera "desatendida".

Así, en un comunicado, ha pedido que se elaboren y entreguen folletos u otro tipo de materiales, en las oficinas de turismo para advertir a los visitantes de las precauciones que deben tener al caminar por zonas comunales, donde pasta el ganado libremente, e informar que deben respetar las propiedades privadas de los ganaderos, como son las fincas.