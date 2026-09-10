La alcaldesa de Bezana continúa recuperándose en su domicilio del accidente tráfico

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez. - AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE BEZANA - Archivo

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), continúa recuperándose en su domicilio del accidente de tráfico que sufrió hace un mes en la A-67 y que la causó una vértebra cervical rota y desplazada.

La regidora municipal guarda reposo en su casa y sigue recibiendo rehabilitación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida, la cuál se desarrolló "favorablemente".

Así lo han señalado fuentes municipales a Europa Press, que han indicado que, como es de esperar ante una operación "de este calibre", el proceso de recuperación es "lento", por lo que la regidora todavía "tiene para rato".

Mientras dura dicho periodo de recuperación, Manuela Bolado (Vox), primera teniente de alcalde, ejerce como alcaldesa en funciones.

Pérez resultó herida grave tras sufrir un accidente de tráfico el pasado 10 de agosto en la autovía A-67, a la altura de Bezana. Como consecuencia del accidente, la regidora, que presentaba una vértebra cervical rota y desplazada, fue intervenida quirúrgicamente al día siguiente en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La alcaldesa se encontraba en la parte trasera del vehículo y regresaba de una reunión sobre el eclipse con otros municipios en Santander cuando el coche en el que viajaba se quedó parado en la carretera tras sufrir un fallo y fue embestido por detrás por una furgoneta de reparto.

Al volante y de copiloto se encontraban el jefe de la Policía de Bezana y una técnico municipal, que sufrieron diversas contusiones, si bien la peor parte se la llevó la regidora municipal.