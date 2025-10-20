La alcaldesa espera recibir esta semana el proyecto de reforma del estadio del Racing para su análisis

Subraya que nunca se ha pronunciado "ni a favor ni en contra" ya que se debe evaluar "con rigor" cualquier actuación de esta envergadura

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha manifestado que espera que esta semana se presente formalmente en el Ayuntamiento el proyecto de reforma de los Campos de Sport de El Sardinero, tal como solicitó la semana pasada al presidente del club, Manolo Higuera, con el fin de que los servicios municipales puedan comenzar su análisis técnico, económico y urbanístico "con rigor y seriedad".

Igual ha reiterado que nunca se ha pronunciado "ni a favor ni en contra" de una propuesta que el club todavía no ha presentado oficialmente en el Consistorio, y ha explicado que su obligación como alcaldesa es actuar "con responsabilidad y prudencia, garantizando que cualquier proyecto de esta magnitud se estudie de forma completa, documentada y ajustada a la legalidad".

En este sentido, ha lamentado que haya personas "que por desconocimiento o informaciones erróneas publicadas" hayan asegurado que ella estaba en contra del proyecto. "En todas mis declaraciones y en varias ocasiones ante los medios de comunicación, siempre he mantenido que no me voy a pronunciar sobre algo que desconozco", ha insistido.

La regidora ha explicado que lo que ha solicitado al Racing es el proyecto completo, con toda la información técnica y económica, para que pueda ser remitido a los diferentes departamentos municipales que deben analizar su viabilidad, su encaje urbanístico y jurídico y su posible impacto en la ciudad, y con ello emitir un informe completo que precisa "mucho tiempo y trabajo".

"Los técnicos del Ayuntamiento deben disponer del proyecto en la mano para poder evaluarlo. Hasta ese momento, no es posible hacer una valoración seria ni emitir una opinión fundada", ha señalado Igual, quien ha insistido en que el Ayuntamiento analizará con detalle todos los aspectos que un proyecto de esta trascendencia e importancia requiere.

La alcaldesa ha recordado que el Consistorio ha mantenido siempre una actitud de colaboración institucional con el club, dentro de los cauces que marca la ley, y que continuará actuando de esa manera cuando se presente el proyecto completo. Ha reiterado también que la reforma del estadio es una actuación que exige el "máximo rigor" técnico y administrativo, por lo que deberá ser evaluada por todos los departamentos competentes.

Igual ha aclarado nuevamente que no conoce el proyecto, ya que lo que le ha sido mostrado hasta la fecha se limita a presentaciones gráficas e infografías, sin planos, cifras, presupuestos ni detalles técnicos o urbanísticos.

"Entiendo que haya personas a las que una infografía les haya resultado atractiva, pero una imagen no es un proyecto, y lo que no entiendo es que haya medios de comunicación que afirmen que estoy en contra, porque esas palabras no han salido nunca de mi boca", ha matizado.

La regidora santanderina ha insistido en que lo que se presentó en su momento fueron únicamente ideas y conceptos generales, sin documentación que permitiera un análisis riguroso. Por eso, ha reiterado en que su deber como alcaldesa es exigir el proyecto completo antes de pronunciarse o permitir que los servicios técnicos municipales comiencen su estudio.

Por último, ha subrayado que el Ayuntamiento de Santander "actúa siempre con responsabilidad" en todas las inversiones que afectan a la ciudad, y que este caso no será una excepción. "Un proyecto de esta relevancia requiere transparencia, rigor técnico y cumplimiento estricto de la normativa urbanística y legal. El Ayuntamiento debe garantizarlo y así lo hará", ha asegurado.

Al hilo, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha venido ejecutando las actuaciones previstas en el convenio en vigor con el Racing -que suma un total de 2,5 millones de euros de inversión municipal y que ya ha incluido mejoras en la red de saneamiento, agua, electricidad, alumbrado e instalaciones del estadio, por importe de 1,6 millones de euros- y ha explicado que el presupuesto municipal para 2026 contempla otra partida de medio millón de euros destinada a esas obras de mantenimiento.

Ha señalado igualmente que las mejoras estructurales de mayor alcance, como la renovación de la cubierta y las actuaciones de accesibilidad, están planificadas para iniciarse en verano de 2026, conforme al calendario establecido por los servicios técnicos municipales y trasladado al propio club.

"El Ayuntamiento será transparente, responsable y serio. Nuestra responsabilidad es velar por el interés general y por el cumplimiento de la ley. Eso es lo que haremos, como hemos hecho siempre", ha concluido.