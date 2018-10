Alcaldesa: propuestas de mejora de Plataforma para el TUS "serán atendidas como todas"

Publicado 21/08/2018 13:35:13 CET

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dicho que las propuestas de mejora que plantee la Plataforma Transporte Santander para el TUS "serán atendidas como son atendidas las de todas las áreas del Ayuntamiento".

Así lo ha señalado a preguntas de la prensa después de que la Plataforma haya aplaudido que se vaya a volver al sistema de líneas de autobús anterior al Metro-TUS pero avanzando que pedirá mejoras al equipo de Gobierno para los barrios y pueblos como ampliación de horarios en las líneas o la instalación de más marquesinas.

"No sé lo que habrán propuesto en esta ocasión pero lo que sí dijimos ayer es que las líneas de autobús van a estar como ya todo el mundo las conocía", ha dicho Igual, que ha asegurado que, aunque por el momento desconoce las mejoras que la Plataforma plantea sobre el anterior sistema, "serán atendidas como son atendidas las de todas las áreas del Ayuntamiento".

Además, ha insistido en que el autobús municipal "como todos los proyectos es algo vivo, que va avanzando y que debe estar pendiente de las nuevas viviendas o núcleos de población que hay en la ciudad".

"Nosotros tenemos un Plan de Movilidad y un Consejo de Sostenibilidad donde continuamente se van analizando las nuevas realidades y donde se escucha a todo el mundo", ha apostillado.

En cuanto a la retirada de la reprobación contra ella y desconvocatoria del concentración del próximo viernes, la regidora municipal ha manifestado que "entiende la no manifestación y la no reprobación" porque "no hay ya sentido" para ello.