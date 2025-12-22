"Alegría tremenda" en la Administración La Anjana de Santander, que vuelve a repartir suerte en Navidad

La Administración número 1 de Santander 'La Anjana', localizada en la calle Calvo Sotelo 15, vende una serie del segundo de los dos cuartos premios, el número 25.508, dotado con 200.000 euros. - EUROPA PRESS

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración número 1 de Santander 'La Anjana', ubicada en la calle Calvo Sotelo 15, ha vuelto a resultar agraciada en el Sorteo Extraordinario de la Navidad, al vender una serie del segundo de los dos cuartos premios, el número 25.508, dotado con 200.000 euros a la serie.

Uno de los dos hermanos administradores, José Luis Arrabal, ha manifestado en declaraciones a la prensa sentir una "alegría tremenda" porque para los que trabajan vendiendo lotería "es una suerte" que toque el premio, tanto a clientes conocidos como a desconocidos, ha dicho.

"Este año pensábamos que no dábamos nada ya", ha indicado Arrabal, que ha explicado que "justo" cuando entraba por la puerta de la administración les tocó el cuarto.

Según ha recordado, en 2017 tocó en esta Administración el segundo premio "íntegro" y en 2021 y 2022 cuartos y quintos. De esta forma, ha destacado que en ocho años que llevan al frente de la Administración han repartido premios cuatro años, es decir "el 50%".

El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la tabla ocho, según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado (LOE) y recogidos por Europa Press.

Por otro lado, una de las empleadas de la tienda de Santander de Bimba y Lola, cuyos trabajadores han resultado agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad, que cayó en el número 70.048, el que jugaba la empresa a nivel nacional, no ha querido parar de trabajar para atender a los medios, dado que "los clientes son lo primero", si bien ha manifestado a los presentes que le ha tocado en "el peor año" de su vida.