Alto Campoo abre este domingo con 15 pistas, 8 remontes y 15,34 kilómetros esquiables

Archivo - Estación de Esqui de Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo se encuentra abierta este domingo con 15 pistas de las 23 de las que dispone la instalación, 8 remontes, 15,34 kilómetros esquibales, un espesor de nieve polvo/dura de entre 25 y 44 centímetros y buena visibilidad.

Están abiertas todas las pistas verdes y las azules, a excepción de Pidruecos II, Río Hijar I inferior y La Cabaña. En cuanto a las rojas, están disponibles las de El Chivo SP I y II, Tres Mares y Los Asnos.

Asimismo, tiene en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos (3 plazas), Tres Mares (4 plazas) y Río Hijar (4 plazas), y los telesquís de Los Asnos, Calgosa I, II y III y Tobogán II.

Según el parte de la instalación, consultado por Europa Press, en Calgosa, a 1.650 metros, hay -2,6 grados, la visibilidad es buena y el viento es flojo del norte. Las mismas condiciones se dan en el Chivo, a 1.850 metros, donde hay -3,6ºC, y Tres Mares, a 2.125 metros, donde la temperatura es de -4,6ºC.

Este domingo la estación permanecerá abierta hasta su hora de cierre habitual, las 17.00 horas.