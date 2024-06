Álvarez (UGT) critica que las CCAA que bajan impuestos pidan "solidaridad" en la financiación autonómica

Considera "imprescindible que se suban los sueldos" y se cumpla el convenio en hostelería para poder encontrar trabajadores



SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado que las comunidades que rebanan impuestos pidan "solidaridad" en el sistema de financiación autonómica a otras que no lo hacen.

En este sentido, en pleno debate sobre el modelo de financiación después de que el Gobierno central haya abierto la puerta a una financiación singular para Cataluña, Álvarez ha dicho que "no le asusta la singularidad". "Lo que me asusta es que no paguemos impuestos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos en un plano de igualdad en el conjunto del país".

"No tiene ningún sentido que dentro de un país, como está ocurriendo ahora, la Comunidad de Madrid intente hacer dumping a las comunidades del resto del Estado suprimiendo el Impuesto de Sucesiones o rebajando otros impuestos y que luego esa misma comunidad diga que está discriminada en el reparto global", ha sentenciado en una entrevista a RNE en Cantabria recogida por Europa Press, tras su paso esta semana por los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Cuestionado por la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno cántabro (PP), ha respondido que "escuchando a los empresarios y a los políticos de derechas", parece que "alguien se cree que las fuentes mandan euros", ya que "es una gran contradicción" solicitar recursos a la administración pública y a su vez pedir que se bajen los impuestos. Además, ha criticado que la "tónica general" en las comunidades que lo han hecho es que "solo han bajado los impuestos a los ricos".

Así, sindicalista ha lamentado las "políticas de dumping que el PP y Vox de una manera absolutamente exagerada están planteando". "Los ciudadanos tienen que saber que va a cuenta de sus derechos: tendrán menos sanidad, tendrán menos educación, tendrán menos recursos para las universidades o para las políticas sociales. No hay otra manera de cuadrar el presupuesto".

"Me muy poco razonable que las comunidades autónomas que trabajan impuestos, la primera cuestión que hagan es alegar solidaridad", ha opinado, añadiendo que la recaudación "va a la vena, fundamentalmente, de los servicios de salud y de los servicios educativos, que son los que se llevan la inmensa mayoría de los impuestos que se pagan".

El secretario general de UGT también ha hablado en la entrevista sobre la dificultad para encontrar trabajadores en el sector de la hostelería, un asunto que los empresarios cántabros denunciaron a raíz de la poca afluencia que tuvo una feria de empleo organizada junto al Gobierno.

En este sentido, Álvarez ha dicho que tiene "la sensación de que no se hacen los deberes" y que lo que tiene que hacer el Gobierno regional son "políticas de fondo". Y cree que además de formar al personal y ayudarle a que encuentre un trabajo, los empresarios, tanto de Cantabria como del resto del país, "tienen que empezar a pensar que este incremento que tienen de los precios tiene que ir también a los bolsillos de los trabajadores del sector. Es imprescindible que se suban los sueldos en el sector para que realmente se puedan cubrir esos puestos de trabajo".

Ello, sumado a cumplir con el convenio colectivo, porque "muy pocos" negocios hosteleros cumplen con la jornada de trabajo. Por ello, también ve necesario hacer hincapié en las inspecciones --"hace 20 años había más inspección en relación con la cantidad de empresas", ha apuntado-- y en el control horario, ante el que exige al Gobierno "voluntad política" para implantarlo.

Por otro lado, Álvarez también ha incidido en que el Gobierno de Cantabria "se tiene que ocupar de la industria", porque "no nace sola, necesita que se creen condiciones, que se trabaje".