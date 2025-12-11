AMA organiza este sábado en Argoños un encuentro en apoyo a la Declaración Universal de Derechos Humanos

AMA organiza un encuentro en apoyo a la Declaración Universal de Derechos Humanos - AMA

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha organizado un encuentro que tendrá lugar este sábado, 13 de diciembre, a las 11.30 horas, en el Centro Cultural de Argoños en apoyo a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Bajo el lema 'Respetar y Divulgar los Derechos Humanos es hacer un mundo más justo y solidario', participarán miembros del Senado y el Congreso de los Diputados, portavoces de los grupos parlamentarios de Cantabria, así como los alcaldes de la zona y afectados por las sentencias de derribo, según ha informado AMA.

Concluirá con la entrega de las chapas de AMA a aquellas personas e instituciones que hayan contribuido a divulgar estos derechos y a construir un mundo más solidario. El acto es abierto a toda la ciudadanía.

Finalmente, se celebrará una reunión informativa sobre la situación "que continúan padeciendo cientos de familias en Cantabria, cuyos hogares y patrimonio llevan más de tres décadas atrapados y prácticamente secuestrados como consecuencia de los ilícitos cometidos por los representantes de estas instituciones, sin que hasta hoy se haya ofrecido una reparación justa y efectiva", ha concluido el comunicado.