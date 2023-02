Obras Públicas desconocía cualquier investigación en la Consejería y asegura "total transparencia"

Un funcionario de la planta investigada ha cogido el día libre pero el consejero no ha confirmado que sea el jefe de Conservación de Carreteras



SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha afirmado que hoy que no conoce los motivos ni las personas investigadas en la Consejería por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, pero ha asegurado "total transparencia" y colaboración para esclarecer los hechos, además de que no descarta personarse en el proceso si hubiera algún tipo de irregularidad.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa que ha convocado de urgencia a las 12.30 horas, después de que a las 7.30 horas la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), con sede en Madrid, y la Agencia Tributaria accedieran a la sede de la Consejería y específicamente al servicio de conservación y mantenimiento de carreteras, en la quinta planta, donde han acordonado "dos o tres despachos de funcionarios", a la espera de que llegara la comisión judicial para hacer un registro, que no se había producido hora de la comparecencia del consejero.

Según ha explicado Gochicoa, los agentes no han informado a la Consejería de los motivos de su presencia al haberse decretado secreto de sumario por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander --extremo éste último confirmado por Europa Press--.

Durante la rueda de prensa, el consejero ha dicho que no le consta que se haya producido ninguna detención en la Consejería ni en ninguna de sus sedes, ni tampoco otros registros en oficinas del Gobierno de Cantabria, ni en empresas que trabajan habitualmente con el servicio de mantenimiento de carreteras --la mayoría de Cantabria aunque también hay alguna de carácter nacional-- o domicilios de particulares, tal como anunció esta mañana la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones.

Asimismo, ha indicado que, "en principio", la actuación "no afecta" a ningún ayuntamiento en concreto, si bien ha insistido en que desconoce "qué se está investigando". "Ha sido un día de disgusto", sobre todo porque "no habíamos tenido ningún tipo de conocimiento previo de ningún tipo de denuncia, investigación ni nada que pudiera estar en marcha con respecto a ningún servicio o funcionario de la Consejería".

En este sentido, a preguntas de la prensa, ha explicado que su departamento no llevaba a cabo ningún tipo de investigación interna porque no había recibido denuncias ni tenía sospechas "de nada" sobre este servicio que "viene funcionado de forma eficaz". "Antes de las 7.30 horas no hemos tenido ningún tipo de información, no nos consta ninguna denuncia ni información al respecto" sobre conservación y mantenimiento de carreteras, que tiene más de un centenar de trabajadores, algunos de ellos desde hace "muchos años, con diferentes partidos políticos gobernando", ha puntualizado.

Al hilo, cuestionado sobre la presunta implicación del jefe de servicio de Conservación de Carreteras, Gochicoa ha explicado que hoy un funcionario "con dilata experiencia", cuyo despacho se encuentra en la zona acordonada, que tenía una presentación, ha pedido el día "por motivos personales". Se trata de un funcionario que "lleva muchos años trabajando para la Administración pública, con gobiernos de todo tipo, y que ha trabajado siempre en el ámbito de las carreteras", ha indicado, pero no ha confirmado que se trate del citado jefe de Conservación.

"Esa persona ha cogido el día, como lo hacen muchos funcionarios por motivos personales; es una persona trabajadora, no se coge días por capricho, y nosotros no podemos preguntarle el motivo de coger el moscoso", ha señalado el consejero.

Al respecto, ha subrayado que si es un funcionario quien ha cometido alguna irregularidad, espera que "caiga todo el peso que corresponde" sobre él porque no se puede "empañar la labor de una Consejería tan importante".

En este sentido, Gochicoa ha destacado que el servicio de mantenimiento de carreteras "ha trabajado siempre bien" pero "si hay algún tipo de aprovechamiento de cualquier persona, todo el peso de la ley tiene que caer sobre esa persona". Y ha reiterado que desconoce los motivos --"puede haber cualquier tipo de motivos"-- de la actuación policial porque "no nos han dicho nada de forma oficial".

A DISPOSICIÓN POLICIAL

Gochicoa ha manifestado que en la Consejería se han puesto a disposición policial "para ofrecerles un informático o cualquier tipo de documentación" porque "nuestra transparencia es máxima y todo lo que sea ayudar a la justicia a desentrañar los hechos que se están investigando es positivo para la sociedad".

De hecho, ha asegurado que si hubiera "cualquier tipo de irregularidad en algún contrato o funcionamiento de cualquier funcionario nosotros propondríamos personarnos como perjudicados", pero al haber secreto de sumario, actualmente "no sabemos lo que se está investigando". "No sabemos quién ha sido, si es un tema de un funcionario en particular, de empresas... No sabemos", ha insistido.

Y ha ofrecido "colaboración máxima con la justicia" para que "se desentrañen los hechos cuanto antes" y "transparencia ante cualquier investigación que se abra", donde la Consejería aportará "todos los datos e información que conozcamos".

El consejero ha afirmado que en el resto del edificio de Obras Públicas "se sigue trabajando con absoluta normalidad; es decir, solo hay una pequeña zona de una planta afectada".

NO DIMITIRÁ

A la pregunta de si piensa poner su cargo a disposición del presidente, Miguel Ángel Revilla, Gochicoa, que ha informado de estos hechos al Gobierno de Cantabria, ha considerado que hacerlo ahora sería "una irresponsabilidad" porque "lo que hay que hacer es saber lo que ha pasado y facilitar la mayor información" sobre este hecho, "que a lo mejor tiene que ver con empresas, que no lo sabemos".

La Consejería de Obras Públicas tiene una plantilla de más de 400 personas de las que más de un centenar están en conservación. El presupuesto de mantenimiento de carreteras de este año asciende a 16 millones de euros para atender limpieza de cunetas, vialidad invernal, podas, asfaltados, pinturas, etcétera.