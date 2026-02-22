Archivo - La ampliación de las ayudas a víctimas del terrorismo, a debate en el Pleno de este lunes - PARLAMENTO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria de este lunes abrirá con el debate sobre una modificación de la ley autonómica de Reconocimiento, Homenaje y Dignidad del Terrorismo para ampliar las ayudas y mejorar otras circunstancias de las personas afectadas.

Además, se votará una moción de Vox sobre las becas de comedor en los centros educativos y, después, dos proposiciones no de ley, una del PSOE sobre un plan regional de conciliación y respiro familiar, y otra de Vox sobre la necesidad de promover un estatuto médico nacional.

A continuación, comparecerá, a petición propia, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, para presentar el proyecto industrial 'Besaya Green', previamente a su declaración como Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria.

Después, el pleno presenciará dos interpelaciones al Gobierno, una del PRC sobre el fomento del ocio inclusivo y otra de Vox sobre actuaciones de conservación y reparación en el puerto de Castro Urdiales.

La sesión plenaria, que hace la número 91 de esta undécima legislatura, se completa con una serie de preguntas de diputadas y diputados al Gobierno.

Vox se interesará por la obra de ingeniería eléctrica en Penagos, por los requerimientos de abastecimiento energético del proyecto del centro de datos Altamira y sobre si podría haber un efecto desplazamiento.

Asimismo, preguntará por los planes de Educación para hacer frente a la pérdida de alumnado por causas demográficas, el calendario de una ley integral de protección a la familia y el impacto que puede tener la pérdida estimada de unos 25.000 estudiantes a partir de 2037.

A su vez, el PSOE preguntará por el Programa de Relevo Generacional de Autónomos de Cantabria.