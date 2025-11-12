La ampliación del centro de salud de Polanco se licitará en diciembre y las obras comenzarán en 2026

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se reúne con la alcaldesa de Polanco, Rosa Díez - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria licitará en diciembre la ampliación del centro de salud de Polanco, tanto la dirección facultativa como la ejecución del proyecto, y las obras comenzarán en el primer semestre de 2026.

Así se lo ha anunciado este miércoles la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a la alcaldesa, Rosa Díaz, en el transcurso del encuentro que han mantenido en la sede de Peña Herbosa para abordar el avance de los grandes proyectos de legislatura planteados en este municipio.

Buruaga ha reiterado su compromiso personal con una actuación que el Ayuntamiento viene demandando desde 2018 y que "por fin será una realidad gracias al empeño de su Gobierno en llevarla a cabo", ha destacado, así como que la intervención permitirá "dar un salto de calidad" en la Atención Primaria de los vecinos de Polanco y de Miengo -que también hacen uso de este centro de salud- y responder al incremento de población que se ha producido en los últimos años en esta zona de Cantabria.

Además, ha indicado que esta ampliación, que tendrá continuidad en una segunda fase con la remodelación del edificio existente, va a mejorar "sustancialmente" las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y posibilitar la incorporación de nuevos servicios asistenciales.

Por otro lado, Buruaga y Díaz han abordado el estado de otra iniciativa estratégica para Polanco como es la construcción de 30 viviendas en Rumoroso. La presidenta ha confirmado a la alcaldesa que esta semana el Ayuntamiento recibirá el proyecto para poder tramitar la concesión de la licencia de ejecución, con el objetivo de que las obras puedan empezar "lo antes posible".

Esta promoción, que supondrá una inversión de 3,3 millones de euros, forma parte de las 212 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible que el Gobierno va a impulsar en seis municipios de Cantabria, a través del procedimiento de colaboración público-privada y con la ayuda de los fondos europeos.

Finalmente, la presidenta y la alcaldesa han tratado también otras medidas que el Ejecutivo autonómico tiene en marcha en Polanco en materia de industria o innovación, entre otros ámbitos.