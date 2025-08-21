Aparece en buen estado la menor de 16 años desaparecida en Argomilla de Cayón

Cartel con la alerta desactivada tras aparecer la menor de 16 años desaparecida en Argomilla de Cayón (Santa María de Cayón) - SOS DESAPARECIDOS

Continúa la búsqueda de la chica de 17 que se vio por última vez el día 16 en Camargo

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Laura M.G., la menor de 16 años a la que se buscaba desde hace más de una semana en Argomilla de Cayón, ha aparecido en buen estado y ya se encuentra en el centro de menores donde reside, según ha confirmado a Europa Press la Guardia Civil.

La joven había sido vista por última vez el 12 de agosto en esa localidad, donde se encuentra el Centro de Acogimiento Especializado de Menores Valle de Cayón.

Por otra parte, aún continúa la búsqueda de Alicia S.P., la menor de 17 años desaparecida en Camargo el pasado sábado 16. La denuncia se interpuso ante la Benemérita dos días después.

Mide 1,72 metros, es delgada, tiene el pelo castaño y largo, ojos castaños oscuros y un piercing en la nariz.