La apertura del nuevo Belén Municipal de Atarazanas inaugura la Ruta de Belenes de Santander, con más de 50

Santander inaugura la Ruta de Belenes 2025 con la apertura del nuevo Belén Municipal de Atarazanas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santander ha inaugurado oficialmente la Ruta de Belenes 2025 con la apertura del nuevo Belén Municipal de la Plaza de las Atarazanas, un proyecto del Ayuntamiento, que cuenta con la colaboración de la Peña La Pera y de las Asociaciones Belenistas de Santander y de Cantabria.

El nuevo Belén Municipal de Atarazanas podrá recorrerse en pequeños grupos y en sesiones de cinco minutos, una fórmula que permitirá mantener un flujo continuo y cómodo de visitantes, según ha informado el Ayuntamiento.

Abrirá de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas, y durante los fines de semana de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.30 horas, adaptándose a la afluencia prevista.

En fechas señaladas como Nochebuena y Nochevieja abrirá de 11.00 a 13.00 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.

La apertura del Belén Municipal es el inicio de la Ruta de Belenes 2025, que superará las cifras históricas, con más de 50 belenes repartidos por toda la ciudad, entre los que se encuentran propuestas institucionales, parroquiales, asociativas, comerciales y turísticas, así como de centros cívicos, residenciales y de salud.

La ruta completa puede descargarse en la web navidad.santander.es. Asimismo, puede seguirse a través de la cuenta de Instagram @belenesdesantander. La edición impresa de la revista de la Ruta de Belenes se puede recoger en el Belén de Atarazanas, en horario de apertura.

INAUGURACIÓN

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada por los concejales de Barrios, Lorena Gutiérrez, de Dinamización Social, Fran Arias, ha presidido el acto de inauguración de la Ruda de Belenes, en el que la instalación de Atarazanas fue bendecida por Alejandro Benavente, en representación del Obispado.

Durante el acto, Igual ha destacado la "minuciosa" labor desarrollada por las entidades belenistas, cuyo trabajo permite que santanderinos y visitantes "disfruten de un montaje que fortalece la identidad del belenismo tradicional".

Por su parte, Gutiérrez ha señalado que la Ruta de Belenes "vuelve a despertar un enorme interés entre los santanderinos". Desde que se recuperó en la Navidad de 2017, "no ha dejado de crecer hasta incorporar incluso un belén viviente".