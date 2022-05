La aprobación provisional de la limitación de gasolineras en zonas residenciales de Santander irá a Pleno

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La aprobación provisional de la limitación de gasolineras en zonas residenciales de Santander irá a un Pleno extraordinario, que no se celebrará antes de junio, después de que la propuesta de modificación de la distancia de estas instalaciones en zonas residenciales, debatida en la Comisión de Desarrollo Sostenible, haya salido adelante con los votos de PP y Cs.

Así lo ha anunciado hoy el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), quien ha lamentado la actitud de la oposición con la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita limitar la instalación de gasolineras en zonas de uso predominantemente residencial.

"La modificación que hemos introducido, a instancias de quienes bloquearon hace un mes la aprobación inicial, solo ha contado con los votos de PP y Ciudadanos. El resto de los presentes se han abstenido", ha denunciado el edil.

En este sentido, Ceruti considera que el "uso político" de este tema "está siendo un auténtico despropósito, ya que no vamos a llegar a tiempo de proteger las zonas predominantemente residenciales por los cálculos políticos de PSOE, PRC, y Vox".

Tras la Comisión de Desarrollo Sostenible de hoy, el nuevo texto va al Pleno del jueves y tras su aprobación deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

A partir de ahí el calendario es un mes, hasta el 30 de junio, para la presentación de alegaciones, que tendrán que ser informadas por Urbanismo para la redacción de un nuevo acuerdo, que se llevará a aprobación provisional en un Pleno extraordinario.

El problema, según Ceruti, es que "a partir de ahí estamos en manos de la CROTU, Costas y Navegación Aérea, que dudo mucho que vayan a emitir sus informes a tiempo para que podamos evitar que el 29 de julio se levante la moratoria aún vigente".

La aprobación definitiva en Pleno deberá contar con esos informes "y por plazos, no llegamos", ha advertido.

Al respecto, ha denunciado que PRC y PSOE "nos han hecho perder un tiempo muy valioso" para aumentar de 50 a 100 metros la distancia de las gasolineras, "con la particularidad de que, analizados todos los suelos del municipio, ese cambio no supondrá ni una gasolinera menos con respecto al texto que presentamos hace un mes", ha dicho.

GASOLINERAS EN SUELOS PRODUCTIVOS

Por otro lado, Ceruti se ha referido también a la polémica "que se está alimentando" con la instalación de gasolineras en suelos productivos.

Concretamente el PRC denuncia hoy la instalación de una gasolinera en la zona de Nueva Montaña, en una parcela de uso productivo, en la que el Ayuntamiento "no tiene competencias para limitar su instalación; es el mismo caso que en la calle Repuente 53", ha señalado el edil.

El concejal ha recordado que para que los municipios puedan la limitar la instalación de gasolineras en otros suelos que no sean los de usos predominantemente residencial hay que modificar la Ley estatal de Hidrocarburos. "Y son precisamente los partidos que pueden liderar ese cambio, PSOE y PRC, los que bloquean en Santander lo que sí podemos limitar desde el Ayuntamiento".

No es la única ley que debería de cambiarse a juicio de Ceruti, que recuerda que en 2010 el Gobierno PRC-PSOE cambió la legislación para que los propietarios de una parcela que fueran a levantar, por ejemplo, una gasolinera, avisaran a los colindantes. Desde 2010 con que aparezca publicado en el BOC es suficiente. "Por eso en el IES Cantabria han empezado a movilizarse con las obras empezadas y no antes, porque no hay obligación de que les avisen directamente de lo que se iba a hacer allí", ha señalado.

En definitiva, para el concejal de Urbanismo, "todo esto no es más que ruido para ocultar que, con su voto contrario el mes pasado, PRC y PSOE han bloqueado que Santander pudiera proteger las áreas residenciales de la instalación de nuevas gasolineras, y quieren que lo hagamos en zonas en donde el Ayuntamiento no tiene competencias".