Arasti reivindica la terminal intermodal de La Pasiega como parte de la solución para liberar espacio en el Puerto

El consejero desmiente a Zuloaga y asegura que las obras de la primera fase se están ejecutando a un ritmo mayor



TORRELAVEGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha reivindicado que la terminal intermodal ferroviaria de La Pasiega es "parte de la solución" para liberar espacio en el Puerto de Santander y poder dar servicio a proyectos "estratégicos" para Cantabria como el de Copsesa y Ric Energy en los antiguos terrenos de Sniace, que necesitará exportar la producción a través del Puerto.

Por lo tanto, "el mayor interesado" en esta solución es Puertos del Estado, ha defendido el consejero, quien ha rebatido en el Foro Ser Besaya las conclusiones del estudio de viabilidad técnica de la estación intermodal de La Pasiega elaborado por ADIF.

Asimismo, ha desmentido las afirmaciones del secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, sobre el ritmo de ejecución de la primera fase de La Pasiega, y ha recalcado que desde el inicio de las obras, en agosto de 2023, hasta febrero de 2024 se ha ejecutado un 24,51% más de lo previsto.

Según ha precisado, se debería haber ejecutado obra por valor de 1,917 millones de euros y lo realmente ejecutado y certificado ha sido 2,38 millones de euros. "En consecuencia, lo dicho por Zuloaga no tiene ninguna justificación", ha apostillado.

Por otra parte, Arasti ha recordado que el proyecto de Copsesa y Ric Energy será la mayor inversión de la historia de Cantabria con 765 millones de euros, y producirá "cantidades muy relevantes" de hidrógeno y amoniaco que se van a exportar a través de una terminal en el Puerto de Santander, para lo cual será necesario liberar terreno portuario que está dedicado a almacenamiento de mercancía, desplazándolo hacia La Pasiega a través de la estación intermodal ferroviaria, ha explicado.

Al hilo, ha subrayado que esta infraestructura es "vital" para que nuevas empresas se instalen en Cantabria o para el crecimiento de las que ya están asentadas aquí, "pues ninguna gran empresa va a invertir en Cantabria si no se le asegura que va a poder dar salida a sus productos a través del Puerto de Santander".

Además, ha denunciado que el Gobierno de España "ha vuelto a cambiar de opinión", ya que en el convenio que firmó con el de Cantabria el 16 de noviembre de 2022 consideró la actuación integral, con terminal intermodal ferroviaria, "necesaria y oportuna".

UN MILLÓN DE M2 A MEDIO PLAZO

El consejero ha destacado que el Puerto de Santander necesita un millón de metros cuadrados a medio plazo y ha recordado que ya en el Plan Director de 2009, la Autoridad Portuaria quiso ampliar su extensión en 750.000 metros cuadrados rellenando la bahía. Esa ampliación fue eliminada del Plan Director, y 15 años después, "el Puerto sigue con el mismo problema de saturación y falta de espacio para crecer".

Un problema que La Pasiega "puede contribuir a solucionar en parte" si se construye una terminal intermodal ferroviaria que la conecte con el Puerto de Santander, ha insistido.

Arasti ha señalado que en La Pasiega se pueden almacenar mercancías e instalar empresas que transformen o fabriquen productos que sean trasladados al Puerto a través de la terminal ferroviaria para su exportación; y también se pueden transportar mercancías del Puerto a La Pasiega para su distribución. "De esa manera, La Pasiega se convierte en una extensión del Puerto de Santander", ha aseverado.

Y se ha preguntado si ser parte de la solución para liberar espacio en el Puerto de Santander, que representa el 13% PIB de Cantabria y el 11% del empleo, "no es rentable"; si no es rentable una infraestructura que un estudio de KPMG de 2018 considera una "oportunidad estratégica de captación de inversiones"; y si no es rentable una infraestructura a la que el estudio del catedrático de la UC José Villaverde Castro da "un valor añadido importante", ha cuestionado.

El citado estudio señala que La Pasiega "podría ser un espacio idóneo para el asentamiento de empresas que reciban o envíen sus mercancías por vía marítima. Aún en mayor medida si dentro del polígono se construye una terminal intermodal ferroviaria conectada con el Puerto".

Por su parte, el estudio de KPMG destaca como aspecto positivo del proyecto que la topografía es favorable y consecuentemente hay gran superficie con accesibilidad ferroviaria. "La infografía así lo confirma. Y también el estudio desarrollado por SICAN", ha apostillado el consejero.

Respecto a la conclusión de que no sería rentable ni para un futuro operador ferroviario ni para las empresas que se instalen en La Pasiega, Arasti se ha preguntado si una empresa instalada en La Pasiega que transporte por tren hasta la terminal los insumos o que traslade lo que transforma o fabrica hacia el Puerto para su exportación, utilizando la terminal ferroviaria, no rentabiliza la inversión.

"Entonces el Gobierno anterior estuvo totalmente equivocado durante ocho años en cuestiones tales como rentabilidad, demanda, o emplazamiento; la consultora KPMG también, y la Universidad de Cantabria también", ha ironizado.

ELECTROINTENSIVAS

En su intervención en el Foro SER Besaya, el consejero también ha repasado otros proyectos estratégicos en los que trabaja su departamento, con especial atención a la comarca del Besaya, y ha informado del resultado de la reunión con la ministra Teresa Ribera sobre la necesidad de tomar las medidas necesarias para que las empresas electrointensivas de España y de Cantabria puedan competir en igualdad de condiciones.

Arasti ha recordado que la ministra consideró positiva la propuesta de aumentar las ayudas para compensarlas por el coste del CO2 indirecto y aceptó reunirse en Cantabria con el sector electrointensivo.

Por último, ha criticado que el PSOE votara la pasada semana en contra de la iniciativa del Grupo Popular que se aprobó en la Comisión de Industria del Congreso para dedicar el 25% de lo recaudado por las emisiones de gases de efecto invernadero a ayudas a las empresas electrointensivas para compensarlas por el coste del CO2 indirecto.

"Me gustaría saber cuál es la razón por la que el PSOE no apoyó una medida esencial para el futuro de empresas tan importantes en Cantabria como Global Steel Wire, Ferroatlántica, Solvay, Reinosa Forgins, Bondalti, Birla Carbon, Nissan, Derivados del Fluor, Saint Gobain PAM, Sidenor, Fundiciones CARG o Hergom, entre otras, y para sus trabajadores, algunas de ellas de la cuenca del Besaya", ha expresado.

Y ha señalado que le gustaría que rectificarn su voto "pues algo tan importante para la industria de Cantabria y sus trabajadores merece el consenso", ha considerado.