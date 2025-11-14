Un árbol de gran porte cae sobre la calzada en La Penilla y arrastra cables eléctricos - 112 CANTABRIA

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un árbol de grandes dimensiones ha caído este viernes sobre la calzada en la localidad de La Penilla, en el municipio de Santa María de Cayón.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, en su caída, el árbol ha arrastrado cables de la luz y ha tirado al suelo el poste de hormigón que los sostenía.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han cortado el árbol y retirado el tronco de la carretera para permitir el paso.

Técnicos de la compañía eléctrica se han encargado de la infraestructura afectada.