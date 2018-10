El ARI del Cabildo ya ha concedido 711.300 euros en subvenciones, el 82,56% del total

Actualizado 22/08/2011 15:05:50 CET

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Rehabilitación Integral (ARI) del Cabildo de Arriba ya ha concedido 711.328 euros en subvenciones de un importe total recogido en el convenio de 861.000 euros, lo que supone el 82,56 por ciento.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión mixta para seguir avanzando en el proceso de rehabilitación de este barrio santanderino.

De la Serna ha destacado que se trata de un porcentaje "altísimo" y "para estar satisfechos", ya que se han concedido 306 solicitudes, lo que demuestra el "compromiso" de las instituciones y los propietarios en la necesidad de rehabilitación.

De este modo, está "prácticamente agotado" el convenio para el ARI, que comenzó en diciembre de 2006 y concluye en diciembre de este año. En este sentido, el alcalde ha anunciado el compromiso de los gobiernos central y regional de estudiar en comisión bilateral la posibilidad de ampliar el plazo.

No obstante, en la comisión se ha recordado que existen ayudas de las administraciones públicas para realizar este tipo de rehabilitaciones, "esté o no uno en el ARI", cuyo volumen "no está muy alejado" del que se otorga con cargo al Área de Rehabilitación Integral.

Otras cuestiones que se han abordado en la reunión de la comisión mixta han sido el proceso para la creación del ente gestor del Área de Renovación Urbana, cuya constitución aprobará el Ayuntamiento en el Pleno de este jueves y que también deberán aprobar los gobiernos central y autonómico; y se ha dado cuenta de la presentación de 41 alegaciones al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI).

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))