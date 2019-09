Arranca la construcción de las 66 VPO de Tabacalera, que concluirá en septiembre de 2021

Publicado 11/09/2019 13:20:17 CET

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La construcción de la 66 viviendas de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento de Santander, a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), en la finca de Tabacalera ha comenzado este miércoles con la colocación de la primera piedra y el inicio de los primeros trabajos mecánicos.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada por el concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible, ha asistido al inicio de las obras, que se prolongarán durante 24 meses --es decir, acabarán en septiembre de 2021-- y supondrán una inversión de 8,5 millones de euros.

Además de las viviendas, de las que 36 serán en régimen de venta y las otras 30 de alquiler con opción a compra, la actuación también incluye un gran parque público de 1.200 metros cuadrados frente al Parlamento de Cantabria y el acondicionamiento de un vial al norte, que permitirá prolongar Isaac Peral y dar acceso al nuevo edificio, así como la apertura para peatones del actual fondo de saco de la calle Juan de Garay.

La regidora municipal ha ensalzado que estas viviendas se construirán en una "zona privilegiada" de la ciudad, en pleno centro, y además el edificio hexagonal que acogerá los seis portales de viviendas tendrá unas características especiales.

Y es que estudio de arquitectura Teamgram, que redactó el proyecto del edificio, quiere fomentar la relación entre los futuros vecinos y, por ello, se aprovecharán las terrazas de la cubierta para crear una zona de solarium, un área de juegos infantiles, rocódromo, se colocarán huertos urbanos e incluso una zona de barbacoa.

El edificio contará con seis portales, tres de ellos destinados a las viviendas en venta (36) y los otros tres para las de alquiler con opción a compra (30). Por su parte, las plantas baja y primera son las que se ponen a disposición de la Administración General de Estado, y en las cuatro alturas restantes se distribuyen las 66 viviendas, ya sorteadas y adjudicadas.

Como en otras promociones ejecutadas por la SVS en la ciudad, el edificio contará con la máxima eficiencia energética (A).

Igual ha destacado que el precio de estas VPO "es más barato que el de la vivienda libre" y, en el caso de los que estén en los pisos de alquiler con opción a compra, si tienen un hijo se les reducirá en 100 euros la cuota mensual y, si después de 10 años deciden comprar, el 80% de lo abonado hasta el momento se les restará del precio total.

Con la construcción del edificio y el parque, la zona cambiará mucho, pero lo hará más cuando el Gobierno regional actúe en la parcela aledaña en la que se encuentra el antiguo convento de Las Clarisas, edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Igual ha indicado que, en el marco de esta actuación municipal, se alargará el vial de la calle Juan de Garay pero sólo en la parcela del Ayuntamiento y, cuando el Ejecutivo actúe en Las Clarisas, tendrá continuidad hasta conectar con la trama urbana del Cabildo de Arriba, según ha explicado César Díaz.

El edil también ha señalado que el Ayuntamiento espera que el Gobierno "tome una decisión en firme" sobre qué va a hacer en la parcela de Las Clarisas aunque ha asegurado que "les hemos insistido en que actúen sobre el edificio del convento con rapidez" porque es un BIC que se encuentra en "un estado lamentable" cuando se encuentra en pleno centro y frente al Parlamento.

A preguntas de la prensa sobre un local de ocio nocturno en la calle Alcazar de Toledo, al lado de donde se van a construir las nuevas viviendas, y las molestias que se están generando a los vecinos, la alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento tiene conocimiento de la situación pero "el local cumple con la legalidad" por lo que "no hay ninguna razón para cerrarlo como piden los vecinos".

No obstante, Igual ha indicado que no es el local como tal el que provoca esas molestias sino las personas que acuden a él, principalmente cuando salen de madrugada. "La Policía Nacional y la Local van a tratar de tener mayor presencia en la zona a esas horas, pero el problema no es del establecimiento sino de la gente que entra o sale", ha dicho, y por ello ha hecho un llamamiento al "civismo".