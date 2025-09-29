Arrancan las obras de reforma del centro de salud de Cazoña - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha dado este lunes el pistoletazo de salida a las obras de reforma del centro de salud de Cazoña, en las que su departamento invertirá un total de 1,3 millones de euros.

En concreto, durante los próximos seis meses, plazo estimado para acometer la obra, el centro de salud de Cazoña mejorará la eficiencia energética, el confort climático interior y la accesibilidad universal, todo ello en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

De hecho, las principales acciones a ejecutar, a cargo de la empresa IMESAPI, serán la mejora de la envolvente del edificio, con aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de tragaluces, así como renovación del sistema de ventilación con recuperación de calor y uso de soluciones bioclimáticas.

Además, se reemplazará el mostrador de atención al público por uno accesible, se renovarán los aseos para personas ostomizadas y se dotará al centro de puertas accesibles y mobiliario adaptado en la entrada.

Para ganar en confort y calidad ambiental, las obras contemplan la instalación de falsos techos con mejores prestaciones acústicas y estéticas, que se suman a la renovación de las zonas deterioradas del alicatado, junto a la actualización del sistema de iluminación interior. Y para garantizar la seguridad y el mantenimiento, se ha programado también la sustitución de los tragaluces que están en mal estado.

Pascual ha explicado que este es "el inicio de un ambicioso programa" de rehabilitación de centros de salud que irá acompañado de otro semejante en consultorios, que supondrá invertir 5 millones de euros no sólo en medidas de eficiencia energética y sostenibilidad --que eran las inicialmente previstas "con menos de la mitad del presupuesto"--, sino en obras de adecuación y actualización de los centros del SCS.

El consejero ha estado acompañado del gerente de Atención Primaria, José María Pérez Ramos, y de la subdirectora de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Leticia López.